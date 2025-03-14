КотировкиРазделы
BZUN: Baozun Inc - American Depositary Shares

4.52 USD 0.08 (1.74%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BZUN за сегодня изменился на -1.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.32, а максимальная — 4.62.

Следите за динамикой Baozun Inc - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
4.32 4.62
Годовой диапазон
2.12 4.88
Предыдущее закрытие
4.60
Open
4.58
Bid
4.52
Ask
4.82
Low
4.32
High
4.62
Объем
1.292 K
Дневное изменение
-1.74%
Месячное изменение
34.93%
6-месячное изменение
66.79%
Годовое изменение
26.61%
