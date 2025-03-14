Валюты / BZUN
BZUN: Baozun Inc - American Depositary Shares
4.52 USD 0.08 (1.74%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BZUN за сегодня изменился на -1.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.32, а максимальная — 4.62.
Следите за динамикой Baozun Inc - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BZUN
- Baozun: Look Beyond Headline Losses (NASDAQ:BZUN)
- Baozun shares drop as Q2 earnings miss estimates by wide margin
- BUUU Group prices $6 million IPO, to list on NASDAQ
- Is Baozun (BZUN) Stock Outpacing Its Computer and Technology Peers This Year?
- Exclusive-Pandora exploring ways to restructure struggling China business, sources say
- Baozun: The Competitive Environment Is More Likely To Stay Tough Than Ease Up
- Baozun shares surge 4% on earnings beat
- Baozun Stock: Decent Buy Opportunity After The Correction (NASDAQ:BZUN)
- Baozun (BZUN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Baozun Inc. (BZUN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Baozun Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:BZUN)
- Stock Market Action Plan: Fed Meeting, Nvidia AI Conference
Дневной диапазон
4.32 4.62
Годовой диапазон
2.12 4.88
- Предыдущее закрытие
- 4.60
- Open
- 4.58
- Bid
- 4.52
- Ask
- 4.82
- Low
- 4.32
- High
- 4.62
- Объем
- 1.292 K
- Дневное изменение
- -1.74%
- Месячное изменение
- 34.93%
- 6-месячное изменение
- 66.79%
- Годовое изменение
- 26.61%
