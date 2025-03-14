QuotazioniSezioni
BZUN: Baozun Inc - American Depositary Shares

4.16 USD 0.24 (5.45%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BZUN ha avuto una variazione del -5.45% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.13 e ad un massimo di 4.40.

Segui le dinamiche di Baozun Inc - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
4.13 4.40
Intervallo Annuale
2.12 4.88
Chiusura Precedente
4.40
Apertura
4.40
Bid
4.16
Ask
4.46
Minimo
4.13
Massimo
4.40
Volume
1.063 K
Variazione giornaliera
-5.45%
Variazione Mensile
24.18%
Variazione Semestrale
53.51%
Variazione Annuale
16.53%
20 settembre, sabato