Valute / BZUN
BZUN: Baozun Inc - American Depositary Shares
4.16 USD 0.24 (5.45%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BZUN ha avuto una variazione del -5.45% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.13 e ad un massimo di 4.40.
Segui le dinamiche di Baozun Inc - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BZUN News
Intervallo Giornaliero
4.13 4.40
Intervallo Annuale
2.12 4.88
- Chiusura Precedente
- 4.40
- Apertura
- 4.40
- Bid
- 4.16
- Ask
- 4.46
- Minimo
- 4.13
- Massimo
- 4.40
- Volume
- 1.063 K
- Variazione giornaliera
- -5.45%
- Variazione Mensile
- 24.18%
- Variazione Semestrale
- 53.51%
- Variazione Annuale
- 16.53%
20 settembre, sabato