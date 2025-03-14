통화 / BZUN
BZUN: Baozun Inc - American Depositary Shares
4.16 USD 0.24 (5.45%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BZUN 환율이 오늘 -5.45%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.13이고 고가는 4.40이었습니다.
Baozun Inc - American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
BZUN News
- Chinese Tech Stocks Rally as Beijing Tells Firms To Stop Buying Nvidia's AI Chips
- Baozun: Look Beyond Headline Losses (NASDAQ:BZUN)
- Baozun shares drop as Q2 earnings miss estimates by wide margin
- BUUU Group prices $6 million IPO, to list on NASDAQ
- Is Baozun (BZUN) Stock Outpacing Its Computer and Technology Peers This Year?
- Exclusive-Pandora exploring ways to restructure struggling China business, sources say
- Baozun: The Competitive Environment Is More Likely To Stay Tough Than Ease Up
- Baozun shares surge 4% on earnings beat
- Baozun Stock: Decent Buy Opportunity After The Correction (NASDAQ:BZUN)
- Baozun (BZUN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Baozun Inc. (BZUN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Baozun Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:BZUN)
- Stock Market Action Plan: Fed Meeting, Nvidia AI Conference
일일 변동 비율
4.13 4.40
년간 변동
2.12 4.88
- 이전 종가
- 4.40
- 시가
- 4.40
- Bid
- 4.16
- Ask
- 4.46
- 저가
- 4.13
- 고가
- 4.40
- 볼륨
- 1.063 K
- 일일 변동
- -5.45%
- 월 변동
- 24.18%
- 6개월 변동
- 53.51%
- 년간 변동율
- 16.53%
20 9월, 토요일