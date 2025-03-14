Devises / BZUN
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
BZUN: Baozun Inc - American Depositary Shares
4.16 USD 0.24 (5.45%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BZUN a changé de -5.45% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.13 et à un maximum de 4.40.
Suivez la dynamique Baozun Inc - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BZUN Nouvelles
- Chinese Tech Stocks Rally as Beijing Tells Firms To Stop Buying Nvidia's AI Chips
- Baozun: Look Beyond Headline Losses (NASDAQ:BZUN)
- Baozun shares drop as Q2 earnings miss estimates by wide margin
- BUUU Group prices $6 million IPO, to list on NASDAQ
- Is Baozun (BZUN) Stock Outpacing Its Computer and Technology Peers This Year?
- Exclusive-Pandora exploring ways to restructure struggling China business, sources say
- Baozun: The Competitive Environment Is More Likely To Stay Tough Than Ease Up
- Baozun shares surge 4% on earnings beat
- Baozun Stock: Decent Buy Opportunity After The Correction (NASDAQ:BZUN)
- Baozun (BZUN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Baozun Inc. (BZUN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Baozun Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:BZUN)
- Stock Market Action Plan: Fed Meeting, Nvidia AI Conference
Range quotidien
4.13 4.40
Range Annuel
2.12 4.88
- Clôture Précédente
- 4.40
- Ouverture
- 4.40
- Bid
- 4.16
- Ask
- 4.46
- Plus Bas
- 4.13
- Plus Haut
- 4.40
- Volume
- 1.063 K
- Changement quotidien
- -5.45%
- Changement Mensuel
- 24.18%
- Changement à 6 Mois
- 53.51%
- Changement Annuel
- 16.53%
20 septembre, samedi