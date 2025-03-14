FiyatlarBölümler
Dövizler / BZUN
BZUN: Baozun Inc - American Depositary Shares

4.16 USD 0.24 (5.45%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BZUN fiyatı bugün -5.45% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.13 ve Yüksek fiyatı olarak 4.40 aralığında işlem gördü.

Baozun Inc - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
4.13 4.40
Yıllık aralık
2.12 4.88
Önceki kapanış
4.40
Açılış
4.40
Satış
4.16
Alış
4.46
Düşük
4.13
Yüksek
4.40
Hacim
1.063 K
Günlük değişim
-5.45%
Aylık değişim
24.18%
6 aylık değişim
53.51%
Yıllık değişim
16.53%
