BZUN: Baozun Inc - American Depositary Shares
4.31 USD 0.09 (2.05%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BZUN hat sich für heute um -2.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.31 bis zu einem Hoch von 4.40 gehandelt.
Verfolgen Sie die Baozun Inc - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
4.31 4.40
Jahresspanne
2.12 4.88
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.40
- Eröffnung
- 4.40
- Bid
- 4.31
- Ask
- 4.61
- Tief
- 4.31
- Hoch
- 4.40
- Volumen
- 10
- Tagesänderung
- -2.05%
- Monatsänderung
- 28.66%
- 6-Monatsänderung
- 59.04%
- Jahresänderung
- 20.73%
