BOCT: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October

48.41 USD 0.05 (0.10%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de BOCT de hoy ha cambiado un 0.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 48.36, mientras que el máximo ha alcanzado 48.42.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de BOCT hoy?

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October (BOCT) se evalúa hoy en 48.41. El instrumento se negocia dentro de 0.10%; el cierre de ayer ha sido 48.36 y el volumen comercial ha alcanzado 50. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BOCT en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October?

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October se evalúa actualmente en 48.41. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 14.17% y USD. Monitoree los movimientos de BOCT en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de BOCT?

Puede comprar acciones de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October (BOCT) al precio actual de 48.41. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 48.41 o 48.71, mientras que 50 y -0.02% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BOCT en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de BOCT?

Invertir en Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October implica tener en cuenta el rango anual 38.02 - 48.42 y el precio actual 48.41. Muchos comparan 3.84% y 15.48% antes de colocar órdenes en 48.41 o 48.71. Estudie los cambios diarios de precios de BOCT en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October?

El precio más alto de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October (BOCT) en el último año ha sido 48.42. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 38.02 - 48.42, una comparación con 48.36 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October?

El precio más bajo de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October (BOCT) para el año ha sido 38.02. La comparación con los actuales 48.41 y 38.02 - 48.42 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BOCT en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BOCT?

En el pasado, Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 48.36 y 14.17% después de las acciones corporativas.

Rango diario
48.36 48.42
Rango anual
38.02 48.42
Cierres anteriores
48.36
Open
48.42
Bid
48.41
Ask
48.71
Low
48.36
High
48.42
Volumen
50
Cambio diario
0.10%
Cambio mensual
3.84%
Cambio a 6 meses
15.48%
Cambio anual
14.17%
30 septiembre, martes
10:00
USD
Discurso del Gobernador de la Fed, Philip Jefferson
Act.
Pronós.
Prev.
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 a/a
Act.
1.8%
Pronós.
1.7%
Prev.
2.1%
13:00
USD
Índice Compuesto de Precios de Viviendas S&P/CS-20 n.s.a. m/m
Act.
-0.3%
Pronós.
-0.4%
Prev.
0.0%
13:45
USD
Barómetro de los negocios de Chicago de MNI
Act.
Pronós.
45.8
Prev.
41.5
14:00
USD
Índice JOLTS de puestos de trabajo vacantes
Act.
Pronós.
7.326 M
Prev.
7.181 M
14:00
USD
Índice de Confianza del Consumidor de la CB
Act.
94.2
Pronós.
100.7
Prev.
97.8