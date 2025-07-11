- Panoramica
BOCT: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October
Il tasso di cambio BOCT ha avuto una variazione del 0.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 48.38 e ad un massimo di 48.42.
Segui le dinamiche di Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni BOCT oggi?
Oggi le azioni Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October sono prezzate a 48.39. Viene scambiato all'interno di 0.06%, la chiusura di ieri è stata 48.36 e il volume degli scambi ha raggiunto 7. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BOCT mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October pagano dividendi?
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October è attualmente valutato a 48.39. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 14.13% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BOCT.
Come acquistare azioni BOCT?
Puoi acquistare azioni Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October al prezzo attuale di 48.39. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 48.39 o 48.69, mentre 7 e -0.06% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BOCT sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni BOCT?
Investire in Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October implica considerare l'intervallo annuale 38.02 - 48.42 e il prezzo attuale 48.39. Molti confrontano 3.80% e 15.43% prima di effettuare ordini su 48.39 o 48.69. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BOCT con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October?
Il prezzo massimo di Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October nell'ultimo anno è stato 48.42. All'interno di 38.02 - 48.42, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 48.36 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October?
Il prezzo più basso di Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October (BOCT) nel corso dell'anno è stato 38.02. Confrontandolo con gli attuali 48.39 e 38.02 - 48.42 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BOCT muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BOCT?
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 48.36 e 14.13%.
- Chiusura Precedente
- 48.36
- Apertura
- 48.42
- Bid
- 48.39
- Ask
- 48.69
- Minimo
- 48.38
- Massimo
- 48.42
- Volume
- 7
- Variazione giornaliera
- 0.06%
- Variazione Mensile
- 3.80%
- Variazione Semestrale
- 15.43%
- Variazione Annuale
- 14.13%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8