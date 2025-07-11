CotationsSections
Devises / BOCT
Retour à Actions

BOCT: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October

48.36 USD 0.07 (0.14%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BOCT a changé de 0.14% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 48.27 et à un maximum de 48.41.

Suivez la dynamique Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BOCT Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action BOCT aujourd'hui ?

L'action Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October est cotée à 48.36 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.14%, a clôturé hier à 48.29 et son volume d'échange a atteint 37. Le graphique en temps réel du cours de BOCT présente ces mises à jour.

L'action Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October verse-t-elle des dividendes ?

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October est actuellement valorisé à 48.36. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 14.06% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BOCT.

Comment acheter des actions BOCT ?

Vous pouvez acheter des actions Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October au cours actuel de 48.36. Les ordres sont généralement placés à proximité de 48.36 ou de 48.66, le 37 et le 0.19% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BOCT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action BOCT ?

Investir dans Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October implique de prendre en compte la fourchette annuelle 38.02 - 48.42 et le prix actuel 48.36. Beaucoup comparent 3.73% et 15.36% avant de passer des ordres à 48.36 ou 48.66. Consultez le graphique du cours de BOCT en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October ?

Le cours le plus élevé de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October l'année dernière était 48.42. Au cours de 38.02 - 48.42, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 48.29 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October ?

Le cours le plus bas de Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October (BOCT) sur l'année a été 38.02. Sa comparaison avec 48.36 et 38.02 - 48.42 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BOCT sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action BOCT a-t-elle été divisée ?

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 48.29 et 14.06% après les opérations sur titres.

Range quotidien
48.27 48.41
Range Annuel
38.02 48.42
Clôture Précédente
48.29
Ouverture
48.27
Bid
48.36
Ask
48.66
Plus Bas
48.27
Plus Haut
48.41
Volume
37
Changement quotidien
0.14%
Changement Mensuel
3.73%
Changement à 6 Mois
15.36%
Changement Annuel
14.06%
30 septembre, mardi
10:00
USD
Discours du gouverneur Jefferson de la Réserve Fédérale
Act
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
Baromètre des entreprises MNI Chicago
Act
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offres d’emploi JOLTS
Act
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8