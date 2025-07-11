- Обзор рынка
BOCT: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October
Курс BOCT за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.38, а максимальная — 48.42.
Следите за динамикой Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BOCT
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BOCT сегодня?
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October (BOCT) сегодня оценивается на уровне 48.39. Инструмент торгуется в пределах 0.06%, вчерашнее закрытие составило 48.36, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BOCT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October?
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October в настоящее время оценивается в 48.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.13% и USD. Отслеживайте движения BOCT на графике в реальном времени.
Как купить акции BOCT?
Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October (BOCT) по текущей цене 48.39. Ордера обычно размещаются около 48.39 или 48.69, тогда как 7 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BOCT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BOCT?
Инвестирование в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October предполагает учет годового диапазона 38.02 - 48.42 и текущей цены 48.39. Многие сравнивают 3.80% и 15.43% перед размещением ордеров на 48.39 или 48.69. Изучайте ежедневные изменения цены BOCT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October?
Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October (BOCT) за последний год составила 48.42. Акции заметно колебались в пределах 38.02 - 48.42, сравнение с 48.36 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October?
Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October (BOCT) за год составила 38.02. Сравнение с текущими 48.39 и 38.02 - 48.42 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BOCT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BOCT?
В прошлом Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 48.36 и 14.13% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 48.36
- Open
- 48.42
- Bid
- 48.39
- Ask
- 48.69
- Low
- 48.38
- High
- 48.42
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- 0.06%
- Месячное изменение
- 3.80%
- 6-месячное изменение
- 15.43%
- Годовое изменение
- 14.13%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8