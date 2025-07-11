КотировкиРазделы
BOCT: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October

48.39 USD 0.03 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BOCT за сегодня изменился на 0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.38, а максимальная — 48.42.

Следите за динамикой Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BOCT сегодня?

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October (BOCT) сегодня оценивается на уровне 48.39. Инструмент торгуется в пределах 0.06%, вчерашнее закрытие составило 48.36, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BOCT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October?

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October в настоящее время оценивается в 48.39. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.13% и USD. Отслеживайте движения BOCT на графике в реальном времени.

Как купить акции BOCT?

Вы можете купить акции Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October (BOCT) по текущей цене 48.39. Ордера обычно размещаются около 48.39 или 48.69, тогда как 7 и -0.06% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BOCT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BOCT?

Инвестирование в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October предполагает учет годового диапазона 38.02 - 48.42 и текущей цены 48.39. Многие сравнивают 3.80% и 15.43% перед размещением ордеров на 48.39 или 48.69. Изучайте ежедневные изменения цены BOCT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October?

Самая высокая цена Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October (BOCT) за последний год составила 48.42. Акции заметно колебались в пределах 38.02 - 48.42, сравнение с 48.36 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October?

Самая низкая цена Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October (BOCT) за год составила 38.02. Сравнение с текущими 48.39 и 38.02 - 48.42 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BOCT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BOCT?

В прошлом Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 48.36 и 14.13% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
48.38 48.42
Годовой диапазон
38.02 48.42
Предыдущее закрытие
48.36
Open
48.42
Bid
48.39
Ask
48.69
Low
48.38
High
48.42
Объем
7
Дневное изменение
0.06%
Месячное изменение
3.80%
6-месячное изменение
15.43%
Годовое изменение
14.13%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8