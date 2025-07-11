报价部分
货币 / BOCT
BOCT: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October

48.39 USD 0.03 (0.06%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BOCT汇率已更改0.06%。当日，交易品种以低点48.38和高点48.42进行交易。

关注Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

BOCT新闻

常见问题解答

BOCT股票今天的价格是多少？

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October股票今天的定价为48.39。它在0.06%范围内交易，昨天的收盘价为48.36，交易量达到7。BOCT的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October股票是否支付股息？

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October目前的价值为48.39。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.13%和USD。实时查看图表以跟踪BOCT走势。

如何购买BOCT股票？

您可以以48.39的当前价格购买Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October股票。订单通常设置在48.39或48.69附近，而7和-0.06%显示市场活动。立即关注BOCT的实时图表更新。

如何投资BOCT股票？

投资Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October需要考虑年度范围38.02 - 48.42和当前价格48.39。许多人在以48.39或48.69下订单之前，会比较3.80%和。实时查看BOCT价格图表，了解每日变化。

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October的最高价格是48.42。在38.02 - 48.42内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October的绩效。

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October股票的最低价格是多少？

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October（BOCT）的最低价格为38.02。将其与当前的48.39和38.02 - 48.42进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BOCT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BOCT股票是什么时候拆分的？

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、48.36和14.13%中可见。

日范围
48.38 48.42
年范围
38.02 48.42
前一天收盘价
48.36
开盘价
48.42
卖价
48.39
买价
48.69
最低价
48.38
最高价
48.42
交易量
7
日变化
0.06%
月变化
3.80%
6个月变化
15.43%
年变化
14.13%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8