CotizacionesSecciones
Divisas / BASE
Volver a Acciones

BASE: Couchbase Inc

24.44 USD 0.02 (0.08%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de BASE de hoy ha cambiado un 0.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.41, mientras que el máximo ha alcanzado 24.45.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Couchbase Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BASE News

Aplicaciones comerciales para BASE

ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.92 (13)
Asesores Expertos
Aria Connector EA – V4 (Máquina de Aprendizaje + Modelo de Aprendizaje XGBoost +112 IAs Pagadas y Gratuitas + Sistema de Votación + Prompts Externos y Editables) Mientras que la mayoría de EAs en el mercado afirman usar "IA" o "redes neuronales" pero en realidad solo ejecutan scripts básicos, Aria Connector EA V4 redefine lo que significa el trading verdaderamente impulsado por IA. Esto no es teoría, no es marketing exagerado, es una conexión directa y verificable entre tu plataforma MetaTrade
CCI with Minors and Majors
Janos Lovaszi
5 (1)
Indicadores
El valor del indicador MMCCI se calcula a partir de los pares de divisas "Minors" y "Majors" y se basa en el algoritmo original del CCI. Esto nos da un resultado más preciso que si sólo observáramos el valor del par de divisas actual. Puede solicitar alertas cuando el valor del CCI cruza o vuelve del nivel especificado o cruza cero. Todos los ajustes se pueden guardar en una plantilla. Opciones de configuración: Señales básicas que se pueden activar por separado para la vela actual y la anteri
FREE
MACD Cross Alert
Giovanna Talio
Indicadores
ECHA UN VISTAZO A MIS ¡OTROS PRODUCTOS ! 100 % POR MES PROFIT---- MI NUEVA SEÑAL AQUÍ -------> https://www.mql5.com/en/signals/2162238?source=Site+Señales+Mis# MACD Cross Alert es un indicador de herramienta que notifica directamente a su teléfono cada vez que la línea de señal cruza la línea de base. Para señales más precisas,los cruces se filtran así : Señal de compra : LA LÍNEA DE SEÑAL CRUZA POR ENCIMA DE LA LÍNEA BASE Y AMBAS ESTÁN POR ENCIMA DEL VALOR 0 Señal de venta : LA LÍNEA DE SEÑAL
AIS Order Machine
AIRAT SAFIN
Utilidades
INFORMACION MAS IMPORTANTE <1> Exactamente este programa fue usado para establecer el Récord Mundial en Trading 2020 La Equidad de la Cuenta fue incrementada de $1,000,000 a $100,000,000 en 16 días Detalles => www.mql5.com/en/users/AIS <2> En los últimos días de este récord la posición fue creada por 1000-2000 órdenes Fue usado el computador con 1 núcleo Pentium 4 CPU a 2.8 GHz y 1 GB de memoria En los últimos dos días el beneficio diario fue de $ 40.000.000 cada día <3> Fue 100% de comercio ma
VWAPBands
Paulo Henrique Faquineli Garcia
Indicadores
Este indicador calcula el VWAP Diario y proyecta sus Bandas en 3 niveles superiores y 3 niveles inferiores (Soportes y Resistencias), compensados por la Desviación Estándar seleccionada por el usuario. Cómo configurarlo: Elija el símbolo y el tiempo gráfico deseado; Elija el tipo de precio más adecuado para calcular el VWAP deseado; Elija si desea o no que se grafiquen las Bandas; Elija el tipo de Volumen que desea utilizar (Ticks o Real); Elija el tipo de Cálculo de las Bandas (Desviación de
Supply Demand MT4
Agus Santoso
4.5 (2)
Indicadores
INDICADOR MT4 GRATUITO: https://www.mql5.com/en/market/product/125434 ASISTENTE MT4 GRATUITO: https://www.mql5.com/en/market/product/107986 ¡Deje una calificación de 5 estrellas si le gusta esta herramienta gratuita! Muchas gracias :) RALLY BASE RALLY (RBR), DROP BASE RALLY (DBR), DROP BASE DROP (DBD), RALLY BASE DROP (RBD), FAIR VALUE GAP (FVG) / IMBALANCE, HIDDEN BASE Presentamos el indicador "Supply Demand MT4": su herramienta definitiva para navegar por el dinámico mundo de los mercados f
FREE
Supply and Demand Assistant
Agus Santoso
4.88 (16)
Utilidades
INDICADOR MT4 GRATUITO: https://www.mql5.com/en/market/product/125434 ASISTENTE MT4 GRATUITO: https://www.mql5.com/en/market/product/107986 ¡Deje una calificación de 5 estrellas si le gusta esta herramienta gratuita! Muchas gracias :) RALLY BASE RALLY (RBR), DROP BASE RALLY (DBR), DROP BASE DROP (DBD), RALLY BASE DROP (RBD), FAIR VALUE GAP (FVG) / IMBALANCE, HIDDEN BASE Presentamos el Asesor Experto "Supply and Demand Assistant" (EA), su herramienta definitiva para navegar por el dinámico mun
FREE
OneDirection EA
Mohamad Azhar Bin Mohd Adi
Asesores Expertos
**ONE DIRECTION EA: LA MÁQUINA DEFINITIVA DE TRADING**   **¿LISTO PARA TRANSFORMAR TU CAMINO EN EL TRADING?**   Esto no es un bot cualquiera.   Olvídate de indicadores desactualizados como RSI, CCI o Bandas de Bollinger. **ONE DIRECTION EA** está diseñado sobre **acción del precio pura**, enfocándose en los movimientos reales del mercado en tiempo real.   Si estás listo para llevar tu trading al siguiente nivel y alcanzar la libertad financiera más rápido, sigue leyendo.   --- #
Rango diario
24.41 24.45
Rango anual
12.78 25.16
Cierres anteriores
24.42
Open
24.41
Bid
24.44
Ask
24.74
Low
24.41
High
24.45
Volumen
1.257 K
Cambio diario
0.08%
Cambio mensual
0.25%
Cambio a 6 meses
55.08%
Cambio anual
52.08%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B