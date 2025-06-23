Divisas / BASE
BASE: Couchbase Inc
24.44 USD 0.02 (0.08%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BASE de hoy ha cambiado un 0.08%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.41, mientras que el máximo ha alcanzado 24.45.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Couchbase Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BASE News
- Couchbase shareholders approve $1.5 billion acquisition by Haveli
- Is Couchbase (BASE) Stock Outpacing Its Computer and Technology Peers This Year?
- Guggenheim cuts Couchbase rating citing pending takeover
- Couchbase (BASE) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Couchbase, Inc. (BASE) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Couchbase Posts 12% Revenue Gain in Q2
- Couchbase earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- MongoDB (MDB) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Shiba Inu Integration With Chainlink Introduces A New Way To Burn SHIB
- UBS resumes coverage of Elastic with Buy on revenue upside potential, GenAI boost
- Consensus Cloud Solutions, Inc. (CCSI) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Base Explains Network Disruption: Sequencer Glitch Led To 33-Minute Block Production Halt
- Couchbase CEO Cain sells $134,423 in shares
- Oppenheimer downgrades Couchbase stock rating to Perform after acquisition news
- Franklin Small Cap Growth Fund Q2 2025 Commentary
- Franklin Small Cap Growth SMA Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FSMLX)
- Are Computer and Technology Stocks Lagging Couchbase (BASE) This Year?
- Baron Discovery Fund Q2 2025 Commentary (BDFIX)
- Coinbase Rebrands Wallet Experience Under Base App: Adding Social And App Features
- Is Couchbase (BASE) Stock Outpacing Its Computer and Technology Peers This Year?
- Block3 Unveils Prompt-To-Game AI Engine As Presale Launches
- Couchbase director Christensen sells $4,081 in stock
- Couchbase stock rating cut to hold by Stifel after acquisition news
- AMD To Rally More Than 36%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), Couchbase (NASDAQ:BASE)
Rango diario
24.41 24.45
Rango anual
12.78 25.16
- Cierres anteriores
- 24.42
- Open
- 24.41
- Bid
- 24.44
- Ask
- 24.74
- Low
- 24.41
- High
- 24.45
- Volumen
- 1.257 K
- Cambio diario
- 0.08%
- Cambio mensual
- 0.25%
- Cambio a 6 meses
- 55.08%
- Cambio anual
- 52.08%
