BASE: Couchbase Inc
24.49 USD 0.05 (0.20%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BASE hat sich für heute um 0.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.48 bis zu einem Hoch von 24.51 gehandelt.
Verfolgen Sie die Couchbase Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Handelsanwendungen für BASE
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.92 (13)
Aria Connector EA – V4 (Lernmaschine + XGBoost-Lernmodell +112 Bezahlte & Kostenlose KIs + Abstimmungssystem + Externe & Bearbeitbare Prompts) Während die meisten EAs auf dem Markt behaupten, "KI" oder "neuronale Netzwerke" zu verwenden, aber in Wirklichkeit nur grundlegende Skripte ausführen, definiert Aria Connector EA V4 neu, was wahrer KI-getriebener Handel bedeutet. Dies ist keine Theorie, kein Marketing-Hype, es ist eine direkte, überprüfbare Verbindung zwischen Ihrer MetaTrader 5-Plattf
CCI with Minors and Majors
Janos Lovaszi
5 (1)
Der Wert des MMCCI-Indikators wird auf der Grundlage der Währungspaare "Minors" und "Majors" berechnet und basiert auf dem ursprünglichen CCI-Algorithmus. Dadurch erhalten wir ein genaueres Ergebnis, als wenn wir nur den Wert des aktuellen Währungspaares beobachten würden. Sie können Warnungen anfordern, wenn der CCI-Wert das angegebene Niveau über- oder unterschreitet oder den Nullpunkt überschreitet. Alle Einstellungen können in einer Vorlage gespeichert werden. Einstellungsmöglichkeiten: Ba
FREE
MACD Cross Alert
Giovanna Talio
SCHAUEN SIE SICH AUCH MEINE ANDERE PRODUKTE! 100 % GEWINN PRO MONAT---- MEIN NEUES SIGNAL HIER -------> https://www.mql5.com/en/signals/2162238?source=Site+Signale+Mein# MACD Cross Alert ist ein Indikator, der Sie direkt auf Ihrem Handy benachrichtigt, wenn die Signallinie die Basislinie kreuzt. Um genauere Signale zu erhalten, werden die Kreuzungen wie folgt gefiltert: Kaufsignal : Die Signallinie kreuzt über der Basislinie und beide sind über dem Wert 0 Verkaufssignal : Die Signallinie kreuzt
AIS Order Machine
AIRAT SAFIN
WICHTIGSTE INFORMATIONEN <1> Genau dieses Programm wurde verwendet, um den Weltrekord im Trading 2020 aufzustellen Account Equity wurde von $1.000.000 auf $100.000.000 in 16 Tagen erhöht Details => www.mql5.com/en/users/AIS <2> In den letzten Tagen dieses Rekords wurde die Position durch 1000-2000 Aufträge erstellt Es wurde der Computer mit 1 Kern Pentium 4 CPU bei 2.8 GHz und 1 GB Speicher In den letzten zwei Tagen betrug der tägliche Gewinn 40.000.000 $ jeden Tag <3> Es war 100% manueller Han
VWAPBands
Paulo Henrique Faquineli Garcia
Dieser Indikator berechnet den Tages-VWAP und projiziert seine Bänder in 3 obere und 3 untere Ebenen (Unterstützungen und Widerstände), versetzt um die vom Benutzer gewählte Standardabweichung. Wie zu konfigurieren: Wählen Sie das Symbol und die gewünschte Grafikzeit; Wählen Sie den Preistyp, der für die Berechnung des gewünschten VWAP am besten geeignet ist; Wählen Sie, ob die Bänder dargestellt werden sollen oder nicht; Wählen Sie die Art des Volumens, das Sie verwenden möchten (Ticks oder R
Supply Demand MT4
Agus Santoso
3.67 (3)
KOSTENLOSER MT4-INDIKATOR: https://www.mql5.com/en/market/product/125434 KOSTENLOSER MT4-ASSISTENT: https://www.mql5.com/en/market/product/107986 Bitte geben Sie eine 5-Sterne-Bewertung ab, wenn Ihnen dieses kostenlose Tool gefällt! Vielen Dank :) RALLY BASE RALLY (RBR), DROP BASE RALLY (DBR), DROP BASE DROP (DBD), RALLY BASE DROP (RBD), FAIR VALUE GAP (FVG) / IMBALANCE, HIDDEN BASE Wir stellen den Indikator „Supply Demand MT4“ vor – Ihr ultimatives Tool, um sich präzise und sicher in der dyn
FREE
Supply and Demand Assistant
Agus Santoso
4.88 (16)
KOSTENLOSER MT4-INDIKATOR: https://www.mql5.com/en/market/product/125434 KOSTENLOSER MT4-ASSISTENT: https://www.mql5.com/en/market/product/107986 Bitte geben Sie eine 5-Sterne-Bewertung ab, wenn Ihnen dieses kostenlose Tool gefällt! Vielen Dank :) RALLY BASE RALLY (RBR), DROP BASE RALLY (DBR), DROP BASE DROP (DBD), RALLY BASE DROP (RBD), FAIR VALUE GAP (FVG) / IMBALANCE, HIDDEN BASE Wir stellen den Expert Advisor „Supply and Demand Assistant“ (EA) vor – Ihr ultimatives Tool, um sich präzise u
FREE
OneDirection EA
Mohamad Azhar Bin Mohd Adi
**ONE DIRECTION EA – DIE ULTIMATIVE TRADING-MASCHINE** **Bereit, dein Trading zu revolutionieren?** Das hier ist nicht nur ein weiterer Trading-Bot. Vergiss RSI, CCI oder Bollinger-Bänder. **ONE DIRECTION EA** basiert ausschließlich auf **Price Action** – einer Strategie, die den Markt in Echtzeit analysiert und sich auf das Wesentliche konzentriert: Preisbewegungen und Momentum. Wenn du dein Trading auf das nächste Level bringen und finanzielle Freiheit schneller erreic
Tagesspanne
24.48 24.51
Jahresspanne
12.78 25.16
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.44
- Eröffnung
- 24.49
- Bid
- 24.49
- Ask
- 24.79
- Tief
- 24.48
- Hoch
- 24.51
- Volumen
- 883
- Tagesänderung
- 0.20%
- Monatsänderung
- 0.45%
- 6-Monatsänderung
- 55.39%
- Jahresänderung
- 52.40%
