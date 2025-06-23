Валюты / BASE
BASE: Couchbase Inc
24.42 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BASE за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.35, а максимальная — 24.43.
Следите за динамикой Couchbase Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BASE
- Couchbase shareholders approve $1.5 billion acquisition by Haveli
- Is Couchbase (BASE) Stock Outpacing Its Computer and Technology Peers This Year?
- Guggenheim cuts Couchbase rating citing pending takeover
- Couchbase (BASE) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Couchbase, Inc. (BASE) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Couchbase Posts 12% Revenue Gain in Q2
- Couchbase earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- MongoDB (MDB) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Shiba Inu Integration With Chainlink Introduces A New Way To Burn SHIB
- UBS resumes coverage of Elastic with Buy on revenue upside potential, GenAI boost
- Consensus Cloud Solutions, Inc. (CCSI) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Base Explains Network Disruption: Sequencer Glitch Led To 33-Minute Block Production Halt
- Couchbase CEO Cain sells $134,423 in shares
- Oppenheimer downgrades Couchbase stock rating to Perform after acquisition news
- Franklin Small Cap Growth Fund Q2 2025 Commentary
- Franklin Small Cap Growth SMA Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FSMLX)
- Are Computer and Technology Stocks Lagging Couchbase (BASE) This Year?
- Baron Discovery Fund Q2 2025 Commentary (BDFIX)
- Coinbase Rebrands Wallet Experience Under Base App: Adding Social And App Features
- Is Couchbase (BASE) Stock Outpacing Its Computer and Technology Peers This Year?
- Block3 Unveils Prompt-To-Game AI Engine As Presale Launches
- Couchbase director Christensen sells $4,081 in stock
- Couchbase stock rating cut to hold by Stifel after acquisition news
- AMD To Rally More Than 36%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), Couchbase (NASDAQ:BASE)
Дневной диапазон
24.35 24.43
Годовой диапазон
12.78 25.16
- Предыдущее закрытие
- 24.42
- Open
- 24.42
- Bid
- 24.42
- Ask
- 24.72
- Low
- 24.35
- High
- 24.43
- Объем
- 1.365 K
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.16%
- 6-месячное изменение
- 54.95%
- Годовое изменение
- 51.96%
