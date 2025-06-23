Moedas / BASE
BASE: Couchbase Inc
24.50 USD 0.06 (0.25%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BASE para hoje mudou para 0.25%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.48 e o mais alto foi 24.51.
Veja a dinâmica do par de moedas Couchbase Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
BASE Notícias
- Couchbase shareholders approve $1.5 billion acquisition by Haveli
- Is Couchbase (BASE) Stock Outpacing Its Computer and Technology Peers This Year?
- Guggenheim cuts Couchbase rating citing pending takeover
- Couchbase (BASE) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Couchbase, Inc. (BASE) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Couchbase Posts 12% Revenue Gain in Q2
- Couchbase earnings beat by $0.05, revenue topped estimates
- MongoDB (MDB) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Shiba Inu Integration With Chainlink Introduces A New Way To Burn SHIB
- UBS resumes coverage of Elastic with Buy on revenue upside potential, GenAI boost
- Consensus Cloud Solutions, Inc. (CCSI) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- Base Explains Network Disruption: Sequencer Glitch Led To 33-Minute Block Production Halt
- Couchbase CEO Cain sells $134,423 in shares
- Oppenheimer downgrades Couchbase stock rating to Perform after acquisition news
- Franklin Small Cap Growth Fund Q2 2025 Commentary
- Franklin Small Cap Growth SMA Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:FSMLX)
- Are Computer and Technology Stocks Lagging Couchbase (BASE) This Year?
- Baron Discovery Fund Q2 2025 Commentary (BDFIX)
- Coinbase Rebrands Wallet Experience Under Base App: Adding Social And App Features
- Is Couchbase (BASE) Stock Outpacing Its Computer and Technology Peers This Year?
- Block3 Unveils Prompt-To-Game AI Engine As Presale Launches
- Couchbase director Christensen sells $4,081 in stock
- Couchbase stock rating cut to hold by Stifel after acquisition news
- AMD To Rally More Than 36%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Monday - Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), Couchbase (NASDAQ:BASE)
Faixa diária
24.48 24.51
Faixa anual
12.78 25.16
- Fechamento anterior
- 24.44
- Open
- 24.49
- Bid
- 24.50
- Ask
- 24.80
- Low
- 24.48
- High
- 24.51
- Volume
- 227
- Mudança diária
- 0.25%
- Mudança mensal
- 0.49%
- Mudança de 6 meses
- 55.46%
- Mudança anual
- 52.46%
