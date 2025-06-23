CotaçõesSeções
BASE: Couchbase Inc

24.50 USD 0.06 (0.25%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BASE para hoje mudou para 0.25%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.48 e o mais alto foi 24.51.

Veja a dinâmica do par de moedas Couchbase Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BASE Notícias

BASE on the Community Forum

Faixa diária
24.48 24.51
Faixa anual
12.78 25.16
Fechamento anterior
24.44
Open
24.49
Bid
24.50
Ask
24.80
Low
24.48
High
24.51
Volume
227
Mudança diária
0.25%
Mudança mensal
0.49%
Mudança de 6 meses
55.46%
Mudança anual
52.46%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
Índice de Atividade Industrial do Fed de Filadélfia
Atu.
23.2
Projeç.
3.7
Prév.
-0.3
12:30
USD
Relatório de Empregos Fed Filadélfia
Atu.
5.6
Projeç.
7.6
Prév.
5.9
12:30
USD
Pedidos Iniciais de Subsídio de Desemprego
Atu.
231 mil
Projeç.
282 mil
Prév.
264 mil
12:30
USD
Pedidos Contínuos de Subsídio de Desemprego
Atu.
1.920 milh
Projeç.
1.935 milh
Prév.
1.927 milh
14:00
USD
Índice de Indicadores Antecedentes do Conference Board (CB) (Mensal)
Atu.
-0.5%
Projeç.
-0.2%
Prév.
-0.1%
17:00
USD
Leilão TIPS a 10 anos
Atu.
Projeç.
Prév.
1.985%
20:00
USD
Transações Líquidas de Longo Prazo
Atu.
Projeç.
$​123.1 bilh
Prév.
$​150.8 bilh