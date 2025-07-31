CotizacionesSecciones
APD
APD: Air Products and Chemicals Inc

290.64 USD 5.68 (1.99%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de APD de hoy ha cambiado un 1.99%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 284.36, mientras que el máximo ha alcanzado 294.71.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Air Products and Chemicals Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
284.36 294.71
Rango anual
243.69 341.14
Cierres anteriores
284.96
Open
286.08
Bid
290.64
Ask
290.94
Low
284.36
High
294.71
Volumen
1.450 K
Cambio diario
1.99%
Cambio mensual
-0.81%
Cambio a 6 meses
-0.08%
Cambio anual
-1.63%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B