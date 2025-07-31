Divisas / APD
APD: Air Products and Chemicals Inc
290.64 USD 5.68 (1.99%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de APD de hoy ha cambiado un 1.99%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 284.36, mientras que el máximo ha alcanzado 294.71.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Air Products and Chemicals Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
284.36 294.71
Rango anual
243.69 341.14
- Cierres anteriores
- 284.96
- Open
- 286.08
- Bid
- 290.64
- Ask
- 290.94
- Low
- 284.36
- High
- 294.71
- Volumen
- 1.450 K
- Cambio diario
- 1.99%
- Cambio mensual
- -0.81%
- Cambio a 6 meses
- -0.08%
- Cambio anual
- -1.63%
