CotationsSections
Devises / APD
Retour à Actions

APD: Air Products and Chemicals Inc

290.18 USD 2.34 (0.80%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de APD a changé de -0.80% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 288.67 et à un maximum de 293.07.

Suivez la dynamique Air Products and Chemicals Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

APD Nouvelles

Range quotidien
288.67 293.07
Range Annuel
243.69 341.14
Clôture Précédente
292.52
Ouverture
292.71
Bid
290.18
Ask
290.48
Plus Bas
288.67
Plus Haut
293.07
Volume
697
Changement quotidien
-0.80%
Changement Mensuel
-0.96%
Changement à 6 Mois
-0.24%
Changement Annuel
-1.79%
20 septembre, samedi