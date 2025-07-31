货币 / APD
APD: Air Products and Chemicals Inc
284.96 USD 4.64 (1.60%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日APD汇率已更改-1.60%。当日，交易品种以低点282.64和高点290.23进行交易。
关注Air Products and Chemicals Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
APD新闻
日范围
282.64 290.23
年范围
243.69 341.14
- 前一天收盘价
- 289.60
- 开盘价
- 288.34
- 卖价
- 284.96
- 买价
- 285.26
- 最低价
- 282.64
- 最高价
- 290.23
- 交易量
- 1.072 K
- 日变化
- -1.60%
- 月变化
- -2.74%
- 6个月变化
- -2.03%
- 年变化
- -3.56%
