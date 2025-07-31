Валюты / APD
APD: Air Products and Chemicals Inc
284.96 USD 4.64 (1.60%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс APD за сегодня изменился на -1.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 282.64, а максимальная — 290.23.
Следите за динамикой Air Products and Chemicals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости APD
Дневной диапазон
282.64 290.23
Годовой диапазон
243.69 341.14
- Предыдущее закрытие
- 289.60
- Open
- 288.34
- Bid
- 284.96
- Ask
- 285.26
- Low
- 282.64
- High
- 290.23
- Объем
- 1.072 K
- Дневное изменение
- -1.60%
- Месячное изменение
- -2.74%
- 6-месячное изменение
- -2.03%
- Годовое изменение
- -3.56%
