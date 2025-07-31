КотировкиРазделы
APD: Air Products and Chemicals Inc

284.96 USD 4.64 (1.60%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс APD за сегодня изменился на -1.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 282.64, а максимальная — 290.23.

Следите за динамикой Air Products and Chemicals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
282.64 290.23
Годовой диапазон
243.69 341.14
Предыдущее закрытие
289.60
Open
288.34
Bid
284.96
Ask
285.26
Low
282.64
High
290.23
Объем
1.072 K
Дневное изменение
-1.60%
Месячное изменение
-2.74%
6-месячное изменение
-2.03%
Годовое изменение
-3.56%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.