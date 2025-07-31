FiyatlarBölümler
Dövizler / APD
Geri dön - Hisse senetleri

APD: Air Products and Chemicals Inc

290.18 USD 2.34 (0.80%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

APD fiyatı bugün -0.80% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 288.67 ve Yüksek fiyatı olarak 293.07 aralığında işlem gördü.

Air Products and Chemicals Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

APD haberleri

Günlük aralık
288.67 293.07
Yıllık aralık
243.69 341.14
Önceki kapanış
292.52
Açılış
292.71
Satış
290.18
Alış
290.48
Düşük
288.67
Yüksek
293.07
Hacim
697
Günlük değişim
-0.80%
Aylık değişim
-0.96%
6 aylık değişim
-0.24%
Yıllık değişim
-1.79%
21 Eylül, Pazar