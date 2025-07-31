Dövizler / APD
APD: Air Products and Chemicals Inc
290.18 USD 2.34 (0.80%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
APD fiyatı bugün -0.80% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 288.67 ve Yüksek fiyatı olarak 293.07 aralığında işlem gördü.
Air Products and Chemicals Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
288.67 293.07
Yıllık aralık
243.69 341.14
- Önceki kapanış
- 292.52
- Açılış
- 292.71
- Satış
- 290.18
- Alış
- 290.48
- Düşük
- 288.67
- Yüksek
- 293.07
- Hacim
- 697
- Günlük değişim
- -0.80%
- Aylık değişim
- -0.96%
- 6 aylık değişim
- -0.24%
- Yıllık değişim
- -1.79%
21 Eylül, Pazar