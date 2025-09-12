CotizacionesSecciones
Divisas / NZDCAD
NZDCAD: New Zealand Dollar vs Canadian Dollar

0.81292 CAD 0.00797 (0.97%)
Sector: Divisa Básica: New Zealand Dollar Divisa de beneficio: Canadian Dollar

El tipo de cambio de NZDCAD de hoy ha cambiado un -0.97%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.81168 CAD por 1 NZD, mientras que el máximo ha alcanzado 0.82126 CAD.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Dólar neozelandés vs dólar canadiense. Las cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios del mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Dólar neozelandés en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Aplicaciones comerciales para NZDCAD

MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (12)
Asesores Expertos
MultiWay EA es un sistema de trading automático inteligente y eficiente, basado en una poderosa estrategia de reversión a la media. Gracias a la amplia diversificación en nueve pares de divisas correlacionados (e incluso algunos típicamente “tendenciales”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP y GBPCAD — capta los retrocesos de precio hacia la media después de fuertes impulsos direccionales. Después de la compra, envíame un mensaje privado para recibir las instruccion
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (64)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Syna
William Brandon Autry
Asesores Expertos
Presentando Syna Versión 3+ - El Revolucionario Sistema de Trading con IA de Doble Función Me complace presentar Syna Versión 3+, un avance revolucionario en la tecnología de trading impulsada por IA. Esta versión presenta un acceso directo sin precedentes a las API de los principales proveedores de IA, incluyendo OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek y el extenso ecosistema de modelos de OpenRouter. Ahora con capacidades de entrada de visión, gestión automática de claves AP
TTM Squeeze Pro Adaptive Momentum Breakout Tool
Mathieu Adams
Indicadores
Descripción del Indicador TTM Squeeze Momentum Pro La introducción de TTM Squeeze Momentum Pro - un potente, todo-en-uno la volatilidad y el impulso de ruptura del sistema diseñado para los comerciantes serios que quieren configuraciones de alta probabilidad de comercio durante las fases de compresión y expansión del mercado. Este indicador patentado combina el concepto probado TTM Squeeze con un motor de impulso ponderado por inercia , proporcionando una confirmación visual mejorada para el mom
Dynamic Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
5 (4)
Asesores Expertos
️ ¿Ya tienes  Boring Pips EA ? ¡Eres elegible para un   30% de descuento adicional ! Contáctanos para saber más sobre: Cómo reclamar tu reembolso (rebate) El segundo mandato de Trump   ha reavivado una ola de políticas comerciales agresivas, comenzando con el regreso de aranceles generalizados que sacuden los mercados globales. La tensión en Medio Oriente   ha aumentado — recientemente entre   Israel e Irán   — lo cual podría estar influyendo en el aumento de los precios del petróle
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
Scalper Investor
Ihor Otkydach
4.88 (17)
Asesores Expertos
Quedan 3 copias a $599 Próximo precio: $699 Hola, traders. Si estás buscando un asesor experto que no solo lance operaciones por actividad, sino que trabaje con una estrategia bien pensada, te presento Scalper Investor EA. Es un experto multimoneda que ya está listo para entrar en acción con una estrategia de reversión sólida, y que pronto recibirá una actualización con una estrategia de tendencia. Estrategia de reversión – lista para usar Al momento de la publicación, el EA está completamente
Loophole
Vladimir Lekhovitser
5 (1)
Asesores Expertos
Señal en vivo Encuentra más aquí:   https://www.mql5.com/es/users/prizmal/seller ¡Mantente al tanto de las últimas noticias, actualizaciones y desarrollos suscribiéndote al canal oficial de  PrizmaL! Este robot de trading está diseñado específicamente para el par de divisas NZDCAD y opera con una estrategia de promediado que utiliza el RSI y el CCI como indicadores principales. Cada operación se gestiona con niveles dinámicos de take-profit y stop-loss para mejorar el control del riesgo y
Rango diario
0.81168 0.82126
Rango anual
0.78273 0.85848
Cierres anteriores
0.8208 9
Open
0.8208 5
Bid
0.8129 2
Ask
0.8132 2
Low
0.8116 8
High
0.8212 6
Volumen
12.574 K
Cambio diario
-0.97%
Cambio mensual
0.68%
Cambio a 6 meses
-0.45%
Cambio anual
-5.29%
18 septiembre, jueves
22:45
NZD
Balanza Comercial a 12 meses
Act.
Pronós.
$​-3.492 B
Prev.
$​-3.941 B