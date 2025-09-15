QuotazioniSezioni
NZDCAD: New Zealand Dollar vs Canadian Dollar

0.80665 CAD 0.00456 (0.56%)
Settore: Valuta Base: New Zealand Dollar Valuta di profitto: Canadian Dollar

Il tasso di cambio NZDCAD ha avuto una variazione del -0.56% per oggi. Durante la giornata, la valuta è stata scambiata ad un minimo di 0.80600 CAD e ad un massimo di 0.81248 CAD per 1 NZD.

Segui le dinamiche di Dollaro Neozelandese vs Dollaro Canadese. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Il grafico storico mostra come il prezzo di Dollaro Neozelandese sia cambiato in passato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.80600 0.81248
Intervallo Annuale
0.78273 0.85848
Chiusura Precedente
0.8112 1
Apertura
0.8112 5
Bid
0.8066 5
Ask
0.8069 5
Minimo
0.8060 0
Massimo
0.8124 8
Volume
20.683 K
Variazione giornaliera
-0.56%
Variazione Mensile
-0.10%
Variazione Semestrale
-1.22%
Variazione Annuale
-6.03%
21 settembre, domenica