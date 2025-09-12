Moedas / NZDCAD
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
NZDCAD: New Zealand Dollar vs Canadian Dollar
0.81138 CAD 0.00017 (0.02%)
Setor: Moeda Base: New Zealand Dollar Moeda de lucro: Canadian Dollar
A taxa do NZDCAD para hoje mudou para 0.02%. Paralelamente, o preço mínimo no mercado atingiu 0.80966 CAD para 1 NZD e o máximo foi 0.81148 CAD.
Veja a dinâmica do par de moedas Dólar neozelandês vs dólar canadense. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. O gráfico histórico mostra como o preço do Dólar neozelandês mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NZDCAD Notícias
- NZD slumps as Q2 GDP contracts more than expected – BBH
- NZD/USD: Outlook for NZD is no longer positive – UOB Group
- New Zealand: GDP contraction in 2Q25 reinforces further RBNZ rate cut expectations – UOB Group
- RBNZ: Pencilling deeper cuts – Standard Chartered
- Forex Today: Eyes on the BoE verdict after Fed’s cautious cut
- NZD/USD Price Forecast: Under pressure near 0.5900 after weak NZ GDP
- New Zealand Dollar slumps as New Zealand's economy shrinks more than expected in Q2
- When is the New Zealand GDP, and how could it impact NZD/USD?
- NZD/USD might test 0.6010 in the near future – UOB Group
- NZD/USD Signal 17/09: Reaches for Major Resistance (Chart)
- NZD/USD Price Forecast: Tests confluence around 0.6000 barrier
- NZD/USD eases from one-month high as USD firms ahead of Fed decision
- NZD/USD breaks higher, inches toward 0.60
- NZD/USD might break above 0.5990 – UOB Group
- NZD/USD Price Forecast: Maintains its bullish stance despite rejection at 0.5980
- NZD/USD Forecast 16/09: Grinds Higher Toward 0.60 (Chart)
- NZD/USD wobbles near 0.5970, investors await Fed policy, NZ Q2 GDP data
- NZD/USD poised for further gains as US Dollar flows falter
- NZD among worst G10 performers in 2025 – Rabobank
- NZD/USD might break above 0.599 – UOB Group
- NZD/USD ticks up to near 0.5960 as Fed dovish bets weigh on US Dollar
- NZD/USD Price Forecast: Bulls target 0.6000 as USD weakness persists
- NZD/USD remains subdued near 0.5950 following Business NZ PSI, Chinese data eyed
- NZD/USD: Unlikely to be able to break above 0.5990 – UOB Group
NZDCAD on the Community Forum
- Finding the max value in array (10)
- Different brokers - different H4 charts - how to handle (6)
- Why my terminal do not load NZDCAD automatically? (4)
- NZDCAD (Interesting pair for scalping) (3)
- test EA ON NZDCAD (3)
- Number of Closed Trades of the Provider and of the Subscriber Not Equal (3)
- EA not working (MODE_MARGINREQUIRED/ACCOUNT_LEVERAGE) please help (2)
- strategy tester does not work on exotic pairs (no trades triggered) (1)
- Lots (1)
Aplicativos de negociação para NZDCAD
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (12)
O MultiWay EA é um sistema de trading automatizado inteligente e eficiente, baseado em uma poderosa estratégia de reversão à média. Graças à ampla diversificação em nove pares de moedas correlacionados (e até alguns tipicamente “tendenciais”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP e GBPCAD — ele captura movimentos de preço de volta à média após fortes impulsos direcionais. Após a compra, envie uma mensagem privada para receber as instruções completas de configuração. S
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Cada comprador deste indicador recebe adicionalmente, e de forma gratuita: A ferramenta exclusiva "Bomber Utility", que acompanha automaticamente cada operação, define os níveis de Stop Loss e Take Profit e fecha operações de acordo com as regras da estratégia; Arquivos de configuração (set files) para ajustar o indicador em diferentes ativos; Set files para configurar o Bomber Utility nos modos: "Risco Mínimo", "Risco Balanceado" e "Estratégia de Espera"; Um vídeo tutorial passo a passo que aju
Apresentando Syna Versão 3+ - O Revolucionário Sistema de Trading com IA de Dupla Função Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 3+, um avanço revolucionário na tecnologia de trading alimentada por IA. Esta versão apresenta acesso direto sem precedentes às APIs dos principais fornecedores de IA, incluindo OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e o extenso ecossistema de modelos do OpenRouter. Agora com capacidades de entrada de visão, gerenciamento automático de chaves API e
TTM Squeeze Pro Adaptive Momentum Breakout Tool
Mathieu Adams
Description of the TTM Squeeze Momentum Pro Indicator Introducing TTM Squeeze Momentum Pro — a powerful, all-in-one volatility and momentum breakout system designed for serious traders who want high-probability trade setups during compression and expansion phases of the market. This proprietary indicator combines the time-tested TTM Squeeze concept with an inertia-weighted momentum engine , providing enhanced visual confirmation for entry timing and market strength. The indicator detects low-vol
Dynamic Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
5 (4)
️ Já possui o Boring Pips EA ? Você tem direito a um desconto adicional de 30% ! Entre em contato para saber mais sobre: Como solicitar seu reembolso (rebate) O segundo mandato de Trump reacendeu uma onda de políticas comerciais agressivas, começando com o retorno de tarifas abrangentes que estão abalando os mercados globais. As tensões no Oriente Médio aumentaram — mais recentemente entre Israel e Irã — o que pode estar influenciando a alta dos preços do petróleo. A guerr
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Apresento a você um excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como uma estratégia de trading “tudo incluído”, pronta para usar. Em um único código estão integradas ferramentas poderosas de análise técnica de mercado, sinais de entrada (setas), funções de alertas e notificações push. Cada comprador deste indicador também recebe gratuitamente: Utilitário Grabber: ferramenta para gerenciamento automático de ordens abertas Vídeo tutorial passo a passo: como instalar, configurar e operar com
Scalper Investor
Ihor Otkydach
4.88 (17)
Restam 3 exemplares por 599 dólares Próximo preço: 699 dólares Olá, traders! Se você está procurando um robô que não entra em qualquer operação só para mostrar serviço, mas sim que segue uma estratégia bem definida e inteligente — conheça o Scalper Investor EA. Este é um Expert Advisor multimoeda que já está pronto para ação com uma estratégia reversa bem trabalhada, e em breve vai receber uma atualização com uma poderosa estratégia de tendência. Estratégia reversa — pronta para uso No momento
Sinal ao vivo Encontre mais aqui: https://www.mql5.com/pt/users/prizmal/seller Fique de olho nas últimas notícias, atualizações e novidades assinando o canal oficial PrizmaL! Este robô de negociação é projetado para o par de moedas NZDCAD e opera com uma estratégia de média que utiliza RSI e CCI como indicadores principais. Cada operação é gerenciada com níveis dinâmicos de take-profit e stop-loss para melhorar o controle de risco e a lucratividade. A estratégia foi otimizada com base
Faixa diária
0.80966 0.81148
Faixa anual
0.78273 0.85848
- Fechamento anterior
- 0.8112 1
- Open
- 0.8112 5
- Bid
- 0.8113 8
- Ask
- 0.8116 8
- Low
- 0.8096 6
- High
- 0.8114 8
- Volume
- 333
- Mudança diária
- 0.02%
- Mudança mensal
- 0.49%
- Mudança de 6 meses
- -0.64%
- Mudança anual
- -5.47%
18 setembro, quinta-feira
22:45
NZD
- Atu.
-
- Projeç.
- $-3.492 bilh
- Prév.
- $-3.941 bilh