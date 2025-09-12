A taxa do NZDCAD para hoje mudou para 0.02%. Paralelamente, o preço mínimo no mercado atingiu 0.80966 CAD para 1 NZD e o máximo foi 0.81148 CAD.

Veja a dinâmica do par de moedas Dólar neozelandês vs dólar canadense. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. O gráfico histórico mostra como o preço do Dólar neozelandês mudou no passado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.