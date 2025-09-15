Dövizler / NZDCAD
NZDCAD: New Zealand Dollar vs Canadian Dollar
0.80665 CAD 0.00456 (0.56%)
Sektör: Döviz Baz: New Zealand Dollar Kâr para birimi: Canadian Dollar
NZDCAD döviz kuru bugün -0.56% değişti. Gün boyunca döviz kuru, 1 NZD başına Düşük fiyatı olarak 0.80600 CAD ve Yüksek fiyatı olarak 0.81248 CAD aralığında işlem gördü.
Yeni Zelanda doları vs Kanada doları hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Fiyat grafiği, Yeni Zelanda doları fiyatının geçmişte nasıl değiştiğini gösterir. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
NZDCAD haberleri
NZDCAD on the Community Forum
NZDCAD için alım-satım uygulamaları
Günlük aralık
0.80600 0.81248
Yıllık aralık
0.78273 0.85848
- Önceki kapanış
- 0.8112 1
- Açılış
- 0.8112 5
- Satış
- 0.8066 5
- Alış
- 0.8069 5
- Düşük
- 0.8060 0
- Yüksek
- 0.8124 8
- Hacim
- 20.683 K
- Günlük değişim
- -0.56%
- Aylık değişim
- -0.10%
- 6 aylık değişim
- -1.22%
- Yıllık değişim
- -6.03%
21 Eylül, Pazar