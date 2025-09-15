FiyatlarBölümler
NZDCAD
NZDCAD: New Zealand Dollar vs Canadian Dollar

0.80665 CAD 0.00456 (0.56%)
Sektör: Döviz Baz: New Zealand Dollar Kâr para birimi: Canadian Dollar

NZDCAD döviz kuru bugün -0.56% değişti. Gün boyunca döviz kuru, 1 NZD başına Düşük fiyatı olarak 0.80600 CAD ve Yüksek fiyatı olarak 0.81248 CAD aralığında işlem gördü.

Yeni Zelanda doları vs Kanada doları hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Fiyat grafiği, Yeni Zelanda doları fiyatının geçmişte nasıl değiştiğini gösterir. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
0.80600 0.81248
Yıllık aralık
0.78273 0.85848
Önceki kapanış
0.8112 1
Açılış
0.8112 5
Satış
0.8066 5
Alış
0.8069 5
Düşük
0.8060 0
Yüksek
0.8124 8
Hacim
20.683 K
Günlük değişim
-0.56%
Aylık değişim
-0.10%
6 aylık değişim
-1.22%
Yıllık değişim
-6.03%
