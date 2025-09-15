CotationsSections
Devises / NZDCAD
NZDCAD: New Zealand Dollar vs Canadian Dollar

0.80665 CAD 0.00456 (0.56%)
Secteur: Devise Base: New Zealand Dollar Devise de profit: Canadian Dollar

Le taux de change de NZDCAD a changé de -0.56% aujourd'hui. Au cours de la journée, la devise a été négociée à un minimum de 0.80600 CAD et à un maximum de 0.81248 CAD pour 1 NZD.

Suivez la dynamique Dollar Néo-Zélandais vs. Dollar Canadien. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. Le graphique historique montre comment le prix de Dollar néo-zélandais a changé dans le passé. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Applications de Trading pour NZDCAD

MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (13)
Experts
MultiWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Grâce à une large diversification sur neuf paires de devises corrélées (et même certaines typiquement “tendancielles”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP et GBPCAD — il capture les mouvements de prix revenant à la moyenne après de forts impulsions directionnelles. Après l’achat, veuillez m’envoyer un message privé pour recevoir les inst
Syna
William Brandon Autry
5 (1)
Experts
Présentation de Syna Version 3+ - Le Système de Trading IA Révolutionnaire à Double Fonction J'ai le plaisir de présenter Syna Version 3+, une avancée révolutionnaire dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès API direct sans précédent aux principaux fournisseurs d'IA, notamment OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek et l'écosystème étendu de modèles d'OpenRouter. Désormais avec des capacités d'entrée Vision, une gestion automatique des cl
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Indicateurs
Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L’outil exclusif « Bomber Utility », qui accompagne automatiquement chaque opération de trading, fixe les niveaux de Stop Loss et de Take Profit, et clôture les positions selon les règles de la stratégie Des fichiers de configuration (set files) pour adapter l’indicateur à différents actifs Des set files pour configurer le Bomber Utility selon différents modes : « Risque Minimum », « Risque Équilibré » et « Stratégie d’Attente » U
Dynamic Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
5 (4)
Experts
️ Déjà propriétaire du  Boring Pips EA  ? Vous êtes éligible à une   réduction supplémentaire de 30 %   ! Contactez-nous pour en savoir plus : Comment réclamer votre remise (rebate) Le second mandat de Trump   a ravivé une vague de politiques commerciales agressives, commençant par le retour de tarifs douaniers massifs qui secouent les marchés mondiaux. Les tensions au Moyen-Orient   se sont intensifiées — plus récemment entre   Israël et l’Iran   — ce qui pourrait influencer la haus
TTM Squeeze Pro Adaptive Momentum Breakout Tool
Mathieu Adams
Indicateurs
Description of the TTM Squeeze Momentum Pro Indicator Introducing TTM Squeeze Momentum Pro — a powerful, all-in-one volatility and momentum breakout system designed for serious traders who want high-probability trade setups during compression and expansion phases of the market. This proprietary indicator combines the time-tested TTM Squeeze concept with an inertia-weighted momentum engine , providing enhanced visual confirmation for entry timing and market strength. The indicator detects low-vol
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
Loophole
Vladimir Lekhovitser
5 (1)
Experts
Signal en direct Trouvez-en plus ici:   https://www.mql5.com/fr/users/prizmal/seller Restez informé des dernières nouvelles, mises à jour et évolutions en vous abonnant à la chaîne officielle  PrizmaL ! Ce robot de trading est conçu spécialement pour la paire de devises NZDCAD et fonctionne selon une stratégie de moyennage utilisant le RSI et le CCI comme indicateurs principaux. Chaque transaction est gérée avec des niveaux dynamiques de take-profit et de stop-loss pour améliorer la gestio
Scalper Investor
Ihor Otkydach
4.88 (17)
Experts
Il reste 3 exemplaires à 599 $ Prochain prix : 699 $ Bonjour les traders ! Si vous recherchez un expert advisor (EA) qui ne se contente pas d’enchaîner les ordres sans logique, mais qui applique une stratégie réfléchie et cohérente — alors découvrez Scalper Investor EA. C’est un EA multi-devises déjà prêt à attaquer les marchés avec une stratégie de retournement solide, et qui recevra bientôt une mise à jour incluant une stratégie tendance. Stratégie de retournement – prête à l’emploi Au moment
Range quotidien
0.80600 0.81248
Range Annuel
0.78273 0.85848
Clôture Précédente
0.8112 1
Ouverture
0.8112 5
Bid
0.8066 5
Ask
0.8069 5
Plus Bas
0.8060 0
Plus Haut
0.8124 8
Volume
20.683 K
Changement quotidien
-0.56%
Changement Mensuel
-0.10%
Changement à 6 Mois
-1.22%
Changement Annuel
-6.03%
