NZDCAD
NZDCAD: New Zealand Dollar vs Canadian Dollar
0.80665 CAD 0.00456 (0.56%)
Secteur: Devise Base: New Zealand Dollar Devise de profit: Canadian Dollar
Le taux de change de NZDCAD a changé de -0.56% aujourd'hui. Au cours de la journée, la devise a été négociée à un minimum de 0.80600 CAD et à un maximum de 0.81248 CAD pour 1 NZD.
Suivez la dynamique Dollar Néo-Zélandais vs. Dollar Canadien. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. Le graphique historique montre comment le prix de Dollar néo-zélandais a changé dans le passé. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
NZDCAD Nouvelles
- New Zealand Dollar softens to near 0.5860 as Trade Deficit widens sharply
- NZD slumps as Q2 GDP contracts more than expected – BBH
- NZD/USD: Outlook for NZD is no longer positive – UOB Group
- New Zealand: GDP contraction in 2Q25 reinforces further RBNZ rate cut expectations – UOB Group
- RBNZ: Pencilling deeper cuts – Standard Chartered
- Forex Today: Eyes on the BoE verdict after Fed’s cautious cut
- NZD/USD Price Forecast: Under pressure near 0.5900 after weak NZ GDP
- New Zealand Dollar slumps as New Zealand's economy shrinks more than expected in Q2
- When is the New Zealand GDP, and how could it impact NZD/USD?
- NZD/USD might test 0.6010 in the near future – UOB Group
- NZD/USD Signal 17/09: Reaches for Major Resistance (Chart)
- NZD/USD Price Forecast: Tests confluence around 0.6000 barrier
- NZD/USD eases from one-month high as USD firms ahead of Fed decision
- NZD/USD breaks higher, inches toward 0.60
- NZD/USD might break above 0.5990 – UOB Group
- NZD/USD Price Forecast: Maintains its bullish stance despite rejection at 0.5980
- NZD/USD Forecast 16/09: Grinds Higher Toward 0.60 (Chart)
- NZD/USD wobbles near 0.5970, investors await Fed policy, NZ Q2 GDP data
- NZD/USD poised for further gains as US Dollar flows falter
- NZD among worst G10 performers in 2025 – Rabobank
- NZD/USD might break above 0.599 – UOB Group
- NZD/USD ticks up to near 0.5960 as Fed dovish bets weigh on US Dollar
- NZD/USD Price Forecast: Bulls target 0.6000 as USD weakness persists
- NZD/USD remains subdued near 0.5950 following Business NZ PSI, Chinese data eyed
Range quotidien
0.80600 0.81248
Range Annuel
0.78273 0.85848
Clôture Précédente
0.8112 1
- 0.8112 1
- Ouverture
- 0.8112 5
- Bid
- 0.8066 5
- Ask
- 0.8069 5
- Plus Bas
- 0.8060 0
- Plus Haut
- 0.8124 8
- Volume
- 20.683 K
Changement quotidien
-0.56%
- -0.56%
Changement Mensuel
-0.10%
- -0.10%
Changement à 6 Mois
-1.22%
- -1.22%
Changement Annuel
-6.03%
- -6.03%
20 septembre, samedi