Währungen / NZDCAD
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
NZDCAD: New Zealand Dollar vs Canadian Dollar
0.80683 CAD 0.00438 (0.54%)
Sektor: Währung Basis: New Zealand Dollar Gewinnwährung: Canadian Dollar
Der Wechselkurs von NZDCAD hat sich für heute um -0.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 0.80626 CAD und einem Hoch von 0.81248 CAD pro 1 NZD gehandelt.
Verfolgen Sie die New Zealand Dollar vs Kanadischem Dollar-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Neuseeländischer Dollar-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NZDCAD News
- NZD/USD Preisprognose: USD-Bullen halten das Kiwi-Paar unter dem 200-Tage-EMA
- NZD/USD Price Forecast: USD bulls keep Kiwi pair below 200-day EMA
- Neuseeländischer Dollar schwächt sich auf nahe 0,5860, da sich das Handelsdefizit stark ausweitet
- New Zealand Dollar softens to near 0.5860 as Trade Deficit widens sharply
- NZD/USD bleibt unter 0,5900 nach den Handelsbilanzdaten Neuseelands
- NZD slumps as Q2 GDP contracts more than expected – BBH
- NZD/USD: Outlook for NZD is no longer positive – UOB Group
- New Zealand: GDP contraction in 2Q25 reinforces further RBNZ rate cut expectations – UOB Group
- RBNZ: Pencilling deeper cuts – Standard Chartered
- Forex Today: Eyes on the BoE verdict after Fed’s cautious cut
- NZD/USD Preisprognose: Unter Druck nahe 0,5900 nach schwachem neuseeländischen BIP
- NZD/USD Price Forecast: Under pressure near 0.5900 after weak NZ GDP
- Neuseeländischer Dollar fällt, da die neuseeländische Wirtschaft im zweiten Quartal stärker als erwartet schrumpft
- New Zealand Dollar slumps as New Zealand's economy shrinks more than expected in Q2
- Wann sind die BIP-Daten Neuseelands und wie könnten sie den NZD/USD beeinflussen?
- When is the New Zealand GDP, and how could it impact NZD/USD?
- NZD/USD might test 0.6010 in the near future – UOB Group
- NZD/USD Signal 17/09: Reaches for Major Resistance (Chart)
- NZD/USD Preisprognose: Testet die Konvergenz um die 0,6000-Marke
- NZD/USD Price Forecast: Tests confluence around 0.6000 barrier
- NZD/USD gibt von einem Monatshoch nach, da der USD vor der Fed-Entscheidung fester wird
- NZD/USD eases from one-month high as USD firms ahead of Fed decision
- NZD/USD bricht nach oben, nähert sich 0,60
- NZD/USD breaks higher, inches toward 0.60
Handelsanwendungen für NZDCAD
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (13)
MultiWay EA ist ein intelligentes und effizientes automatisiertes Handelssystem, das auf einer leistungsstarken Mean-Reversion-Strategie basiert. Dank einer breiten Diversifizierung über neun korrelierte (und sogar einige typischerweise „trendige“) Währungspaare — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP und GBPCAD — erfasst es Kursbewegungen zurück zum Durchschnitt nach starken Richtungsimpulsen. Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um die vollständi
Einführung von Syna Version 3+ - Das revolutionäre Dual-Funktions-KI-Handelssystem Ich freue mich, Syna Version 3+ vorzustellen, einen bahnbrechenden Fortschritt in der KI-gesteuerten Handelstechnologie. Diese Version bietet beispiellosen direkten API-Zugriff auf führende KI-Anbieter, einschließlich OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek und das umfangreiche Modell-Ökosystem von OpenRouter. Jetzt mit Vision-Eingabefunktionen, automatischer API-Schlüsselverwaltung und verfeine
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Dynamic Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
5 (4)
️ Bereits im Besitz des Boring Pips EA ? Dann bist du berechtigt für zusätzliche 30 % Rabatt ! Kontaktiere uns, um mehr zu erfahren über: Wie du deinen Rebate (Rückvergütung) erhältst Trumps zweite Amtszeit hat eine Welle aggressiver Handelspolitik ausgelöst – beginnend mit der Rückkehr umfassender Zölle, die die globalen Märkte erschüttern. Die Spannungen im Nahen Osten haben sich verschärft – zuletzt zwischen Israel und Iran – was ein möglicher Faktor für steigende Ölpre
TTM Squeeze Pro Adaptive Momentum Breakout Tool
Mathieu Adams
Beschreibung des TTM Squeeze Momentum Pro Indicator Wir stellen vor: TTM Squeeze Momentum Pro - ein leistungsstarkes All-in-One-System für Volatilitäts- und Momentum-Ausbrüche, das für seriöse Trader entwickelt wurde, die während der Kompressions- und Expansionsphasen des Marktes hochwahrscheinliche Handels-Setups suchen. Dieser proprietäre Indikator kombiniert das bewährte TTM Squeeze-Konzept mit einer trägheitsgewichteten Momentum-Engine , die eine verbesserte visuelle Bestätigung für das Eins
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Scalper Investor
Ihor Otkydach
4.88 (17)
Noch 3 Exemplare für 599 $ verfügbar Nächster Preis: 699 $ Hallo, Trader! Wenn du nach einem Expert Advisor suchst, der nicht einfach nur wahllos Trades eröffnet, sondern eine durchdachte und strategisch saubere Handelslogik verfolgt – dann solltest du dir den Scalper Investor EA genauer anschauen. Dieser Multi-Währungs-EA ist bereits mit einer starken Reversal-Strategie ausgestattet und wird in naher Zukunft ein kostenloses Update mit einer Trendfolgestrategie erhalten. Reversal-Strategie – ei
Live-Signal Finden Sie mehr hier: https://www.mql5.com/de/users/prizmal/seller Bleiben Sie auf dem Laufenden über Neuigkeiten, Updates und Entwicklungen, indem Sie den offiziellen PrizmaL-Kanal abonnieren! Dieser Trading-Roboter ist speziell auf das Währungspaar NZDCAD abgestimmt und basiert auf einer Durchschnittsstrategie, die RSI und CCI als Hauptindikatoren verwendet. Jeder Trade wird mit dynamischen Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus verwaltet, um das Risikomanagement und die Re
Tagesspanne
0.80626 0.81248
Jahresspanne
0.78273 0.85848
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.8112 1
- Eröffnung
- 0.8112 5
- Bid
- 0.8068 3
- Ask
- 0.8071 3
- Tief
- 0.8062 6
- Hoch
- 0.8124 8
- Volumen
- 19.392 K
- Tagesänderung
- -0.54%
- Monatsänderung
- -0.08%
- 6-Monatsänderung
- -1.19%
- Jahresänderung
- -6.00%
19 September, Freitag
12:30
CAD
- Akt
- -0.8%
- Erw
- 0.8%
- Vorh
- 1.6%
12:30
CAD
- Akt
- -1.2%
- Erw
- 0.4%
- Vorh
- 2.2%