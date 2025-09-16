KurseKategorien
Währungen / NZDCAD
Zurück zum Währungen

NZDCAD: New Zealand Dollar vs Canadian Dollar

0.80683 CAD 0.00438 (0.54%)
Sektor: Währung Basis: New Zealand Dollar Gewinnwährung: Canadian Dollar

Der Wechselkurs von NZDCAD hat sich für heute um -0.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 0.80626 CAD und einem Hoch von 0.81248 CAD pro 1 NZD gehandelt.

Verfolgen Sie die New Zealand Dollar vs Kanadischem Dollar-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Neuseeländischer Dollar-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NZDCAD News

Handelsanwendungen für NZDCAD

MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (13)
Experten
MultiWay EA ist ein intelligentes und effizientes automatisiertes Handelssystem, das auf einer leistungsstarken Mean-Reversion-Strategie basiert. Dank einer breiten Diversifizierung über neun korrelierte (und sogar einige typischerweise „trendige“) Währungspaare — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP und GBPCAD — erfasst es Kursbewegungen zurück zum Durchschnitt nach starken Richtungsimpulsen. Nach dem Kauf senden Sie mir bitte eine private Nachricht, um die vollständi
Syna
William Brandon Autry
5 (1)
Experten
Einführung von Syna Version 3+ - Das revolutionäre Dual-Funktions-KI-Handelssystem Ich freue mich, Syna Version 3+ vorzustellen, einen bahnbrechenden Fortschritt in der KI-gesteuerten Handelstechnologie. Diese Version bietet beispiellosen direkten API-Zugriff auf führende KI-Anbieter, einschließlich OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek und das umfangreiche Modell-Ökosystem von OpenRouter. Jetzt mit Vision-Eingabefunktionen, automatischer API-Schlüsselverwaltung und verfeine
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Dynamic Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
5 (4)
Experten
️ Bereits im Besitz des  Boring Pips EA ? Dann bist du berechtigt für   zusätzliche 30 % Rabatt ! Kontaktiere uns, um mehr zu erfahren über: Wie du deinen Rebate (Rückvergütung) erhältst Trumps zweite Amtszeit   hat eine Welle aggressiver Handelspolitik ausgelöst – beginnend mit der Rückkehr umfassender Zölle, die die globalen Märkte erschüttern. Die Spannungen im Nahen Osten   haben sich verschärft – zuletzt zwischen   Israel und Iran   – was ein möglicher Faktor für steigende Ölpre
TTM Squeeze Pro Adaptive Momentum Breakout Tool
Mathieu Adams
Indikatoren
Beschreibung des TTM Squeeze Momentum Pro Indicator Wir stellen vor: TTM Squeeze Momentum Pro - ein leistungsstarkes All-in-One-System für Volatilitäts- und Momentum-Ausbrüche, das für seriöse Trader entwickelt wurde, die während der Kompressions- und Expansionsphasen des Marktes hochwahrscheinliche Handels-Setups suchen. Dieser proprietäre Indikator kombiniert das bewährte TTM Squeeze-Konzept mit einer trägheitsgewichteten Momentum-Engine , die eine verbesserte visuelle Bestätigung für das Eins
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Scalper Investor
Ihor Otkydach
4.88 (17)
Experten
Noch 3 Exemplare für 599 $ verfügbar Nächster Preis: 699 $ Hallo, Trader! Wenn du nach einem Expert Advisor suchst, der nicht einfach nur wahllos Trades eröffnet, sondern eine durchdachte und strategisch saubere Handelslogik verfolgt – dann solltest du dir den Scalper Investor EA genauer anschauen. Dieser Multi-Währungs-EA ist bereits mit einer starken Reversal-Strategie ausgestattet und wird in naher Zukunft ein kostenloses Update mit einer Trendfolgestrategie erhalten. Reversal-Strategie – ei
Loophole
Vladimir Lekhovitser
5 (1)
Experten
Live-Signal Finden Sie mehr hier:   https://www.mql5.com/de/users/prizmal/seller Bleiben Sie auf dem Laufenden über Neuigkeiten, Updates und Entwicklungen, indem Sie den offiziellen  PrizmaL-Kanal   abonnieren! Dieser Trading-Roboter ist speziell auf das Währungspaar NZDCAD abgestimmt und basiert auf einer Durchschnittsstrategie, die RSI und CCI als Hauptindikatoren verwendet. Jeder Trade wird mit dynamischen Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus verwaltet, um das Risikomanagement und die Re
Tagesspanne
0.80626 0.81248
Jahresspanne
0.78273 0.85848
Vorheriger Schlusskurs
0.8112 1
Eröffnung
0.8112 5
Bid
0.8068 3
Ask
0.8071 3
Tief
0.8062 6
Hoch
0.8124 8
Volumen
19.392 K
Tagesänderung
-0.54%
Monatsänderung
-0.08%
6-Monatsänderung
-1.19%
Jahresänderung
-6.00%
19 September, Freitag
12:30
CAD
Einzelhandelsumsatz m/m
Akt
-0.8%
Erw
0.8%
Vorh
1.6%
12:30
CAD
Kern Verbraucherpreise m/m
Akt
-1.2%
Erw
0.4%
Vorh
2.2%