Der Wechselkurs von CHFJPY hat sich für heute um -0.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 185.752 JPY und einem Hoch von 186.804 JPY pro 1 CHF gehandelt.

Verfolgen Sie die Schweizer Franke vs Japanischen Yen-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Schweizer Franke-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.