BTCEUR: Bitcoin vs Euro
98982.930 EUR 1189.242 (1.22%)
Sector: Criptodivisa Básica: Bitcoin Divisa de beneficio: Euro
El coste de BTCEUR de hoy ha cambiado un 1.22%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 97535.750 EUR, mientras que el máximo ha alcanzado 99727.688 EUR.
Siga la dinámica de los precios en Bitcoin vs euro. La cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios en el mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Bitcoin en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BTCEUR News
BTCEUR on the Community Forum
Rango diario
97535.750 99727.688
Rango anual
53920.906 106551.063
- Cierres anteriores
- 97793.688
- Open
- 97603.273
- Bid
- 98982.930
- Ask
- 98982.960
- Low
- 97535.750
- High
- 99727.688
- Volumen
- 70.062 K
- Cambio diario
- 1.22%
- Cambio mensual
- 6.08%
- Cambio a 6 meses
- 30.03%
- Cambio anual
- 72.90%
