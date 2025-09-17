CotizacionesSecciones
BTCEUR
BTCEUR: Bitcoin vs Euro

98982.930 EUR 1189.242 (1.22%)
Sector: Criptodivisa Básica: Bitcoin Divisa de beneficio: Euro

El coste de BTCEUR de hoy ha cambiado un 1.22%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 97535.750 EUR, mientras que el máximo ha alcanzado 99727.688 EUR.

Siga la dinámica de los precios en Bitcoin vs euro. La cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios en el mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Bitcoin en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
97535.750 99727.688
Rango anual
53920.906 106551.063
Cierres anteriores
97793.688
Open
97603.273
Bid
98982.930
Ask
98982.960
Low
97535.750
High
99727.688
Volumen
70.062 K
Cambio diario
1.22%
Cambio mensual
6.08%
Cambio a 6 meses
30.03%
Cambio anual
72.90%
18 septiembre, jueves
07:10
EUR
Discurso de Christine Lagarde, Presidenta del BCE
Act.
Pronós.
Prev.
08:00
EUR
Discurso de Sabine Mauderer, miembro de la Junta Ejecutiva del Bbk
Act.
Pronós.
Prev.
08:00
EUR
Discurso del Vicepresidente del ECB, Luis de Guindos
Act.
Pronós.
Prev.
09:45
EUR
Discurso de Isabel Schnabel, Miembro del Consejo Ejecutivo del BCE
Act.
Pronós.
Prev.
14:00
EUR
Discurso de Joachim Nagel, Presidente del Bbk
Act.
Pronós.
Prev.
16:30
EUR
Discurso de Sabine Mauderer, miembro de la Junta Ejecutiva del Bbk
Act.
Pronós.
Prev.