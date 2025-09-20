FiyatlarBölümler
Dövizler / BTCEUR
Geri dön - Kripto paralar

BTCEUR: Bitcoin vs Euro

98125.609 EUR 1460.704 (1.47%)
Sektör: Kripto para Baz: Bitcoin Kâr para birimi: Euro

BTCEUR fiyatı bugün -1.47% değişti. Gün boyunca, Düşük fiyatı olarak 97898.828 EUR ve Yüksek fiyatı olarak 99617.539 EUR aralığında işlem gördü.

Bitcoin vs Euro hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Fiyat grafiği, Bitcoin fiyatının geçmişte nasıl değiştiğini gösterir. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak fiyat trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BTCEUR haberleri

BTCEUR on the Community Forum

Günlük aralık
97898.828 99617.539
Yıllık aralık
53920.906 106551.063
Önceki kapanış
99586.313
Açılış
99588.867
Satış
98125.609
Alış
98125.639
Düşük
97898.828
Yüksek
99617.539
Hacim
123.259 K
Günlük değişim
-1.47%
Aylık değişim
5.17%
6 aylık değişim
28.91%
Yıllık değişim
71.40%
21 Eylül, Pazar