BTCEUR fiyatı bugün -1.47% değişti. Gün boyunca, Düşük fiyatı olarak 97898.828 EUR ve Yüksek fiyatı olarak 99617.539 EUR aralığında işlem gördü.

Bitcoin vs Euro hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Fiyat grafiği, Bitcoin fiyatının geçmişte nasıl değiştiğini gösterir. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak fiyat trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.