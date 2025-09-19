시세섹션
통화 / BTCEUR
암호화폐로 돌아가기

BTCEUR: Bitcoin vs Euro

98125.609 EUR 1460.704 (1.47%)
부문: 암호화폐 베이스: Bitcoin 수익 통화: Euro

BTCEUR 가격이 당일 -1.47%로 변동했습니다. 당일 동안 저가 97898.828 EUR와 고가 99617.539 EUR로 거래되었습니다

비트코인 vs 유로 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 과거 차트는 비트코인 가격이 과거에 어떻게 변했는지 보여줍니다. 차트 주기를 전환하여 가격의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BTCEUR News

BTCEUR on the Community Forum

일일 변동 비율
97898.828 99617.539
년간 변동
53920.906 106551.063
이전 종가
99586.313
시가
99588.867
Bid
98125.609
Ask
98125.639
저가
97898.828
고가
99617.539
볼륨
123.259 K
일일 변동
-1.47%
월 변동
5.17%
6개월 변동
28.91%
년간 변동율
71.40%
20 9월, 토요일