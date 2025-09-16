КотировкиРазделы
BTCEUR: Bitcoin vs Euro

98064.180 EUR 308.000 (0.31%)
Сектор: Криптовалюта Базовая: Bitcoin Валюта прибыли: Euro

Стоимость BTCEUR за сегодня изменилась на -0.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 97912.586 EUR, а максимальная — 98986.664 EUR.

Следите за динамикой цен на Биткоин (Bitcoin) против Евро. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Биткоин (Bitcoin) в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
97912.586 98986.664
Годовой диапазон
53920.906 106551.063
Предыдущее закрытие
98372.180
Open
98372.148
Bid
98064.180
Ask
98064.210
Low
97912.586
High
98986.664
Объем
70.001 K
Дневное изменение
-0.31%
Месячное изменение
5.10%
6-месячное изменение
28.83%
Годовое изменение
71.29%
17 сентября, среда
07:30
EUR
Выступление президента ЕЦБ Лагард
Акт.
Прог.
Пред.
09:00
EUR
Индекс потребительских цен м/м
Акт.
0.1%
Прог.
0.2%
Пред.
0.2%
09:00
EUR
Базовый индекс потребительских цен г/г
Акт.
2.3%
Прог.
2.3%
Пред.
2.3%
09:00
EUR
Индекс потребительских цен г/г
Акт.
2.0%
Прог.
2.1%
Пред.
2.1%
09:00
EUR
Базовый индекс потребительских цен
Акт.
122.82
Прог.
Пред.
122.82
11:00
EUR
Выступление президента ЕЦБ Лагард
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
EUR
Выступление президента Немецкого федерального банка Нагеля
Акт.
Прог.
Пред.