Smart Parabolic Sar MT4

Título del producto

Smart Parabolic SAR (MT4) – parte de la serie SmartView Indicators

Descripción breve

Indicador Parabolic SAR con una experiencia de usuario única en la plataforma MetaTrader. Ofrece capacidades avanzadas no disponibles anteriormente, como abrir configuraciones con doble clic, ocultar y mostrar indicadores sin eliminarlos, y mostrar la ventana del indicador a tamaño completo del gráfico. Diseñado para funcionar perfectamente con el resto de la serie SmartView Indicators.

Visión general

La serie SmartView ofrece una experiencia de usuario única y distintiva para indicadores en la plataforma MetaTrader a través de funciones innovadoras que hacen que la gestión de indicadores sea más rápida y fácil. Cada indicador está equipado con un panel de control inteligente en el gráfico que muestra información esencial y proporciona acceso rápido a todas las funciones importantes.

Funciones únicas no disponibles anteriormente

La serie SmartView ofrece funciones avanzadas que hacen que trabajar con indicadores sea más fácil y rápido:

  • Abrir configuraciones con doble clic: En lugar de buscar en la lista de indicadores, haz doble clic en el nombre del indicador en el panel para abrir la ventana de configuraciones directamente.
  • Ocultar y mostrar indicadores: Oculta y muestra indicadores con un clic sin necesidad de eliminarlos y volver a agregarlos de la lista de indicadores.
  • Mostrar ventana del indicador a tamaño completo: En las subventanas, puedes maximizar la ventana del indicador para mostrarla a tamaño completo del gráfico y ocultar temporalmente otras ventanas.
  • Colapsar y expandir subventanas: Colapsa las subventanas para reducir su altura y ahorrar espacio en pantalla, luego expándelas de nuevo a tamaño completo cuando sea necesario.
  • Reorganizar subventanas: Mueve las subventanas hacia arriba o hacia abajo para reorganizarlas según tus preferencias.

Entradas

Parámetros estándar de Bollinger Bands (Período, Desviación, Precio aplicado) más controles visuales ampliados (color, grosores superiores al límite clásico de MT, estilos de línea) organizados en una pestaña principal clara.

Casos de uso

La serie SmartView es adecuada para traders que:

  • Trabajan con múltiples indicadores simultáneamente y quieren una interfaz limpia y organizada
  • Necesitan acceso rápido a la configuración de indicadores sin buscar en listas
  • Quieren ocultar y mostrar indicadores rápidamente durante el análisis sin eliminarlos
  • Necesitan una gestión efectiva de subventanas y su reorganización
  • Quieren monitorear rápidamente los valores de los indicadores durante las pruebas de estrategias

Compatibilidad

Funciona en la plataforma MetaTrader 4 (MT4) con todos los pares financieros y activos, y la mayoría de los marcos temporales comunes. Diseñado para proporcionar una experiencia de usuario cómoda y rápida en entornos de trading diarios.

Notas

  • Recomendamos descargar el paquete gratuito de indicadores Smart disponible para una experiencia comercial integral y fluida desde aquí.
  • Valorar el producto y dejar tus comentarios después de usarlo, de modo que tus opiniones nos ayuden a mejorar y añadir nuevas funciones.
  • Si te gusta el estilo SmartView y tienes una idea para un indicador personalizado o necesitas desarrollo especializado para tus indicadores actuales, estamos aquí para discutir tus necesidades y convertir tus ideas en herramientas prácticas dentro de tu entorno comercial.
