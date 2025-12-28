Xauusd Adaptive Trend Strategy
- Asesores Expertos
- Sachin Digambar Koulage
- Versión: 1.20
- Activaciones: 5
📌 Nombre del Producto
Machine Learning Adaptive SuperTrend
📖 Descripción
Machine Learning Adaptive SuperTrend es un indicador avanzado de seguimiento de tendencia que se adapta automáticamente a la volatilidad del mercado utilizando aprendizaje automático (K-Means).
Clasifica la volatilidad en alta, media y baja, y ajusta dinámicamente el ATR para generar señales más precisas y reducir falsas entradas.
🚀 Características
-
Basado en Machine Learning
-
SuperTrend adaptativo
-
Señales claras de compra y venta
-
Detección de volatilidad
-
Funciona en todos los mercados
-
Alertas incluidas