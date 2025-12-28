Xauusd Adaptive Trend Strategy

📌 Nombre del Producto

Machine Learning Adaptive SuperTrend

📖 Descripción

Machine Learning Adaptive SuperTrend es un indicador avanzado de seguimiento de tendencia que se adapta automáticamente a la volatilidad del mercado utilizando aprendizaje automático (K-Means).

Clasifica la volatilidad en alta, media y baja, y ajusta dinámicamente el ATR para generar señales más precisas y reducir falsas entradas.

🚀 Características