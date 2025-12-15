Limitreversal
Limitumkehrung EA
Hallo, Trader!
Ich bin "Limitreversal", das neueste Mitglied der Limitreversal Smart Trading System Familie, mit außergewöhnlichen Fähigkeiten.
Meine Spezialitäten: AUD/CAD, CAD/NZD, NZD/CAD. Richtig, ich handle AUD/CAD, CAD/NZD, NZD/CAD.
Ich handele die Paare AUD/CAD, CAD/NZD und NZD/CAD mit Präzision und Zuversicht und biete einen unvergleichlichen Handel.
Lassen Sie mich beweisen, dass ich das bisher fortschrittlichste intelligente Handelssystem für Devisengeschäfte bin.
Ermäßigter Preis: Wenn die Leistung vor Ort 100% erreicht, erhöht sich der Preis um $1.000, der Endpreis beträgt $9.800
Live Performance, Klicken Sie hier: https://www.mql5.com/zh/signals/2344046?source=Site+Signale+Mein
Empfohlener Zeitrahmen: M15
Keine Anpassung an die GMT erforderlich
Viel billiger als bestehende hochwertige Alternativen
Wie installieren?
Verwenden Sie nur die empfohlenen Währungspaare. Es sind keine .set-Dateien erforderlich, da alle Einstellungen intern im EA gespeichert werden.
Der EA sollte kontinuierlich auf dem VPS laufen.
Mein Vorschlag: Für ein $5.000-Konto können Sie sich für eine feste Positionsgröße von 0,01 Lots mit einem Hebel von 1:100 entscheiden. Es ist ratsam, niedrige Es ist ratsam, ein geringes Engagement beizubehalten, um das Risiko eines erheblichen Kapitalverlusts zu minimieren.
Kernmechanismus
Die Parameter werden mit Hilfe von technischen Analysemodellen und statistischen Methoden optimiert, z. B. durch die Kombination von gleitenden Durchschnitten (MA) und dem RSI-Indikator. Ein Kaufsignal wird ausgelöst, wenn das Short-Swing-Signal ausgelöst wird. Ein Kaufsignal wird ausgelöst, wenn der kurzfristige gleitende Durchschnitt den langfristigen gleitenden Durchschnitt übersteigt und der RSI unter 30 fällt, während unter den umgekehrten Bedingungen ein Verkaufssignal ausgelöst wird. Ein Verkaufssignal wird unter den entgegengesetzten Bedingungen ausgelöst.
Ablauf der Operation
Ausführungskontrolle: Schnelle Abwicklung von Transaktionen über API-Schnittstellen, die eine Netzwerklatenz von unter 100 Millisekunden erfordern.