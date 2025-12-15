Limitumkehrung EA



Ich bin "Limitreversal", das neueste Mitglied der Limitreversal Smart Trading System Familie, mit außergewöhnlichen Fähigkeiten.



Die neueste Ergänzung der Limitreversal Smart Trading System-Familie, mit außergewöhnlichen Fähigkeiten. Meine Spezialitäten: AUD/CAD, CAD/NZD, NZD/CAD.

Ich handele die Paare AUD/CAD, CAD/NZD und NZD/CAD mit Präzision und Zuversicht und biete einen unvergleichlichen Handel.

Lassen Sie mich beweisen, dass ich das bisher fortschrittlichste intelligente Handelssystem für Devisengeschäfte bin.



Ermäßigter Preis: Wenn die Leistung vor Ort 100% erreicht, erhöht sich der Preis um $1.000, der Endpreis beträgt $9.800



Live Performance, Klicken Sie hier: https://www.mql5.com/zh/signals/2344046?source=Site+Signale+Mein



Empfohlener Zeitrahmen: M15



Merkmale.

Ein einziges Chart-Setup: Sie brauchen nur ein Chart, um alle Symbole zu handeln

Unterstützt mehrere Währungspaare

Zuverlässiges Backtesting und Performance vor Ort

Keine Anpassung an die GMT erforderlich



Die Verwendung ist sehr einfach: Lesen Sie einfach die folgenden 3 Anweisungen

Viel billiger als bestehende hochwertige Alternativen



Wie installieren?



Der EA muss nur an einen M15-Chart angehängt werden, und es wird empfohlen, AUDCAD zu verwenden.

Wenn Ihr Broker ein Suffix verwendet (z.B. AUDCAD.a), sollten Sie den Namen im Symbolparameter aktualisieren

Verwenden Sie nur die empfohlenen Währungspaare. Es sind keine .set-Dateien erforderlich, da alle Einstellungen intern im EA gespeichert werden.



Dieser EA ist unempfindlich gegenüber Spreads und Slippage, ich empfehle jedoch die Verwendung eines guten ECN-Brokers

Der EA sollte kontinuierlich auf dem VPS laufen.



Mein Vorschlag: Für ein $5.000-Konto können Sie sich für eine feste Positionsgröße von 0,01 Lots mit einem Hebel von 1:100 entscheiden. Es ist ratsam, niedrige Es ist ratsam, ein geringes Engagement beizubehalten, um das Risiko eines erheblichen Kapitalverlusts zu minimieren.



Kernmechanismus



Die Parameter werden mit Hilfe von technischen Analysemodellen und statistischen Methoden optimiert, z. B. durch die Kombination von gleitenden Durchschnitten (MA) und dem RSI-Indikator. Ein Kaufsignal wird ausgelöst, wenn das Short-Swing-Signal ausgelöst wird. Ein Kaufsignal wird ausgelöst, wenn der kurzfristige gleitende Durchschnitt den langfristigen gleitenden Durchschnitt übersteigt und der RSI unter 30 fällt, während unter den umgekehrten Bedingungen ein Verkaufssignal ausgelöst wird. Ein Verkaufssignal wird unter den entgegengesetzten Bedingungen ausgelöst.



Ablauf der Operation



Signalgenerierung: Generierung von Kauf- und Verkaufssignalen auf der Grundlage von Echtzeit-Marktdaten.

Risikomanagement: Bestimmen Sie Positionen in Verbindung mit dem Kapitalmanagementmodul.

Ausführungskontrolle: Schnelle Abwicklung von Transaktionen über API-Schnittstellen, die eine Netzwerklatenz von unter 100 Millisekunden erfordern.



Empfohlene Broker: IC MARKETS und IC TRADING oder Broker, die ECN/RAW/LOW Spread-Typen anbieten

