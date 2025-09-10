Errores, fallos, preguntas - página 926
Te he mostrado las fechas de lanzamiento de las actualizaciones anteriores, que he utilizado para sugerir que la actualización del terminal es inminente
Muestra lo que ya existe. )) Y aquí se muestra lo que vendrá en la próxima compilación (normalmente dan un anuncio con una semana de antelación) >> Anuncio de la actualización de MetaTrader 5
en vpc
El historial de tres depósitos y la transacción no se mostraron. En el terminal del servidor VPS, era lo mismo solo que no se veían los 2 depósitos (la primera línea que faltaba estaba). La historia fue seleccionada para el último mes. Tras el reinicio del terminal todo fue normal. El Asesor Experto en el servidor PPS no arregló las reposiciones de saldo que faltaban, sino que reaccionó al hecho de la llegada de los paquetes con el cambio de saldo a través de OnTradeTransaction. En general, una pieza del historial por alguna razón no se muestra en 2 terminales y no quiere actualizarse sin reiniciar el terminal. Lo más probable es que el Asesor Experto no funcione adecuadamente con el historial también.
Por favor, ayude a encontrar un código de ejemplo para implementar una tabla de indicadores
como estehttps://www.mql5.com/ru/market/product/152
https://www.mql5.com/ru/market/product/443
El panel se hizo según el artículo:https://www.mql5.com/ru/articles/37
No hay nada complicado en ello. Llame a los indicadores estándar del indicador principal y escríbalos en la tabla correspondiente.
en el servidor de demostración de MetaQuotes, el eurodólar terminó a las 22:00 y el libra-dólar a las 23:00.
¿Por qué diferentes bares?
Ya planteé y escribí a servicedesk, hasta ahora no hay respuesta.
PS. ¿Sí y la solicitud ha sido eliminada?
PS2, no es que tenga un hueco después del cierre del mercado. La aplicación está ahí:
¡las órdenes abiertas no tienen número !
Los pedidos pendientes, por ejemplo, tienen una ... órdenes abiertas sólo un campo en blanco ...
¿se puede arreglar?
***screen
http://imgs.su/tmp/2013-02-05/1360019316-575.jpg
gracias de antemano.
terminal de la última construcción del grupo Fibo...
---
---
Un error menor que lleva años ...
como en mt4, y se ha ido a mt5... -
Una cosa pequeña, pero sin embargo ...
En el símbolo de la ventana donde
pedir el tiempo de la oferta, etc.
Por ejemplo, si necesito moverme rápidamente en un par, digamos, que comienza con la letra G
gbp/usd o lo que sea.
Cada vez que hago clic en este botón, salto a un par que empieza por G, pero al mismo tiempo,
va de un ladoa otro de la GRID... - la red...
:)
¿No podemos hacer el encendido/apagado de la red con una combinación de teclas diferente
de las llaves... - como CTRL+G... no sólo G...
Gracias.
en MT5 no existe el concepto de órdenes abiertas como en MT4. aquí es una posición. no tiene ticket.