Errores, fallos, preguntas - página 926

Nuevo comentario
 
lazarev-d-m:
Te he mostrado las fechas de lanzamiento de las actualizaciones anteriores, que he utilizado para sugerir que la actualización del terminal es inminente
La frecuencia de las nuevas construcciones puede oscilar entre uno y tres días (actualizaciones de emergencia) y un mes o más.
 
tol64:
Muestra lo que ya existe. )) Y aquí se muestra lo que vendrá en la próxima compilación (normalmente dan un anuncio con una semana de antelación) >> Anuncio de la actualización de MetaTrader 5
Gracias, lo he arreglado en mis favoritos.
 

Por favor, ayude a encontrar un código de ejemplo para implementar una tabla de indicadores

como estehttps://www.mql5.com/ru/market/product/152

Технический индикатор Custom Panel
Технический индикатор Custom Panel
  • 75.00 USD
  • 2013.02.06
  • Marcin Konieczny
  • www.mql5.com
Индикатор Custom Panel позволяет вам собрать всю необходимую информацию в одной таблице. Содержимое таблицы можно настроить самостоятельно. В каждой из строк отображается состояние выполнения заданных условий или значения. Столбцы...
 

hist

h en vpc

El historial de tres depósitos y la transacción no se mostraron. En el terminal del servidor VPS, era lo mismo solo que no se veían los 2 depósitos (la primera línea que faltaba estaba). La historia fue seleccionada para el último mes. Tras el reinicio del terminal todo fue normal. El Asesor Experto en el servidor PPS no arregló las reposiciones de saldo que faltaban, sino que reaccionó al hecho de la llegada de los paquetes con el cambio de saldo a través de OnTradeTransaction. En general, una pieza del historial por alguna razón no se muestra en 2 terminales y no quiere actualizarse sin reiniciar el terminal. Lo más probable es que el Asesor Experto no funcione adecuadamente con el historial también.

 
lazarev-d-m:

Por favor, ayude a encontrar un código de ejemplo para implementar una tabla de indicadores

como estehttps://www.mql5.com/ru/market/product/152

https://www.mql5.com/ru/market/product/443

El panel se hizo según el artículo:https://www.mql5.com/ru/articles/37

No hay nada complicado en ello. Llame a los indicadores estándar del indicador principal y escríbalos en la tabla correspondiente.

Торговую панель Scalper Pad
Торговую панель Scalper Pad
  • comentarios: 3
  • 29.00 USD
  • 2012.11.14
  • Vladislav Andruhenko
  • www.mql5.com
Scalper Pad Панель разработана для скальпирования и имеет только основные команды для скальпинга: BUY, SELL, CLOSE, REVERSE, а также выбор LOTS. Другие версии данной панели: VirtualTradePad PositionsStyle ...
 

en el servidor de demostración de MetaQuotes, el eurodólar terminó a las 22:00 y el libra-dólar a las 23:00.

¿Por qué diferentes bares?

 
Konstantin83:

en el servidor de demostración de MetaQuotes, el eurodólar terminó a las 22:00 y el libra-dólar a las 23:00.

¿Por qué diferentes bares?

Ya planteé y escribí a servicedesk, hasta ahora no hay respuesta.

PS. ¿Sí y la solicitud ha sido eliminada?

PS2, no es que tenga un hueco después del cierre del mercado. La aplicación está ahí:

[Eliminado]  
mt5 demo ---

¡las órdenes abiertas no tienen número !
Los pedidos pendientes, por ejemplo, tienen una ... órdenes abiertas sólo un campo en blanco ...

¿se puede arreglar?


***screen
http://imgs.su/tmp/2013-02-05/1360019316-575.jpg


gracias de antemano.


terminal de la última construcción del grupo Fibo...



---

[Eliminado]  

---

Un error menor que lleva años ...
como en mt4, y se ha ido a mt5... -

Una cosa pequeña, pero sin embargo ...

En el símbolo de la ventana donde
pedir el tiempo de la oferta, etc.

Por ejemplo, si necesito moverme rápidamente en un par, digamos, que comienza con la letra G
gbp/usd o lo que sea.

Cada vez que hago clic en este botón, salto a un par que empieza por G, pero al mismo tiempo,

va de un ladoa otro de la GRID... - la red...
:)

¿No podemos hacer el encendido/apagado de la red con una combinación de teclas diferente
de las llaves... - como CTRL+G... no sólo G...

Gracias.

 
tester_el_pro:

¡los pedidos abiertos no tienen número de pedido !

en MT5 no existe el concepto de órdenes abiertas como en MT4. aquí es una posición. no tiene ticket.

1...919920921922923924925926927928929930931932933...3188
Nuevo comentario