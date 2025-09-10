Errores, fallos, preguntas - página 897

Rugyi_cool:
Por favor, dígame cómo crear una encuesta en el foro.

Donde un nuevo tema hay una pequeña flecha, haga clic en él y sale"nueva encuesta" elegir.


encuesta

[Eliminado]  
Zeleniy:

Donde está un nuevo tema, hay una pequeña flecha, pincha en ella y sale"nueva encuesta".



¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Muchas gracias por el consejo!!!!!!!!!!!
 
Podrían decirme cómo cambiar para leer los datos en una nueva línea, no encuentro el comando para mover el cursor a una nueva línea, gracias
lazarev-d-m:
Me pueden decir por favor como moverme para leer datos en una nueva línea, no encuentro el comando para mover el cursor a una nueva línea, gracias
FileSeek().
 
tol64:
FileSeek().

¿Estoy en lo cierto al suponer que esta función sólo puede mover el cursor leyendo caracteres desde el principio del archivo? ¿Cómo puede mover el cursor a una nueva línea en un archivo como este

Um... no hay archivo csv. Lo convertiré a txt.

hizo que pareciera que estaba abriendo un csv con un editor de texto.

Archivos adjuntos:
News.txt  1 kb
 
lazarev-d-m:
mover el cursor a una nueva línea en el archivo
¿Qué es una nueva línea en un archivo? ¿Un archivo tiene líneas? Es lineal.
 
sergeev: ¿un archivo tiene cadenas?

FILE_LINE_END

Obtener banderas de fin delínea
 
sergeev:
¿Qué es una nueva línea en un archivo? ¿Tiene un archivo líneas?

Así que, según la disposición de mis archivos, para pasar de la línea 95 a la 96, necesito saber el número de archivos de la línea y contar el número de variables =(95*(número de valores de la línea)+1)

¿Es así como funciona? Parece fácil, si necesito todos los valores en el archivo, pero necesito el archivo csv para el archivo de noticias actuales y futuras, y necesito pensar sobre el mecanismo de búsqueda de filas, que los datos corresponden a los criterios, por ejemplo sólo 95 línea tiene todos los datos que cumplen mis requisitos (EURUSD;2012;12;15;12;30) - si esta línea se encuentra, entonces el comercio está permitido, etc.

 
lazarev-d-m:

Así que, según la disposición de mis archivos, para pasar de la línea 95 a la 96, necesito saber el número de archivos de la línea y contar el número de variables =(95*(número de valores de la línea)+1)

¿Es así como funciona? Parece fácil, si necesito todos los valores en el archivo, pero necesito el archivo csv para el archivo de noticias actuales y futuras, y necesito pensar sobre el mecanismo de búsqueda de líneas, que los datos corresponderán a los criterios, por ejemplo sólo 95 línea tiene todos los datos que cumplen mis requisitos (EURUSD;2012;12;15;12;30) - si tal línea se encuentra, se me permite el comercio, etc.

Lea atentamente todas las operaciones de archivo. Tiene todo lo necesario para navegar en el archivo.

Intenta experimentar con este ejemplo:

void CountStrings()
  {
   int handle=-1;
   string txt_string="";
   ulong tell_seek=NULL;
//---
   string nm_file="Experiments\Hello.csv";
//---
   handle=FileOpen(nm_file,FILE_READ|FILE_CSV|FILE_ANSI);
//---
   if(handle!=INVALID_HANDLE)
     {
      string s="";
      ulong tseek=0;
      int cnt_Strings=0; // Счётчик строк
      //---
      // Читать пока текущее положение файлового указателя не окажется в конце файла
      while(!FileIsEnding(handle))
        {
         if(_StopFlag) { return; }
         //---
         while(!FileIsLineEnding(handle)) // Считаем всю строку
           {
            if(_StopFlag) { return; }
            //---
            FileReadString(handle);
            //s=FileReadString(handle); Print("s: ",s);
            //---
            tell_seek=FileTell(handle); // Получим положение указателя
            //---
            if(FileIsLineEnding(handle))
              {
               Print("Это конец строки! ",tell_seek);
               //---
               // Переход на другую строку, если это не конец файла
               if(!FileIsEnding(handle)) { tseek=tell_seek+1; }
               //---
               FileSeek(handle,tseek,SEEK_SET); cnt_Strings++;
               //---
               break;
              }
           }
         //---
         if(FileIsEnding(handle)) { Print("Это конец файла! Всего строк: ",cnt_Strings); break; }
        }
      //---
      FileClose(handle);
     }
  }

//---

También hay bastantes ejemplos en la Ayuda, la base de código y los artículos. Lo único que hay que hacer es cogerlo y utilizarlo. ))

 
Yedelkin:

FILE_LINE_END

Obtención de la señal de fin delínea

Más o menos lo he resuelto, el terminal ve un archivo csv no como una tabla sino como un archivo habitual donde todas las variables están alineadas y separadas por un separador, y para orientarse en él como en una tabla, he escrito un pequeño script de ejemplo para trabajar con csv como con una tabla, desde un punto de vista humano, por extraño que parezca, hoy / mañana echaré en CodeBase, creo que muchos serán interesantes

