Errores, fallos, preguntas - página 897
Por favor, dígame cómo crear una encuesta en el foro.
Donde un nuevo tema hay una pequeña flecha, haga clic en él y sale"nueva encuesta" elegir.
Donde está un nuevo tema, hay una pequeña flecha, pincha en ella y sale"nueva encuesta".
Me pueden decir por favor como moverme para leer datos en una nueva línea, no encuentro el comando para mover el cursor a una nueva línea, gracias
FileSeek().
¿Estoy en lo cierto al suponer que esta función sólo puede mover el cursor leyendo caracteres desde el principio del archivo? ¿Cómo puede mover el cursor a una nueva línea en un archivo como este
Um... no hay archivo csv. Lo convertiré a txt.
hizo que pareciera que estaba abriendo un csv con un editor de texto.
mover el cursor a una nueva línea en el archivo
FILE_LINE_END
Obtener banderas de fin delínea
¿Qué es una nueva línea en un archivo? ¿Tiene un archivo líneas?
Así que, según la disposición de mis archivos, para pasar de la línea 95 a la 96, necesito saber el número de archivos de la línea y contar el número de variables =(95*(número de valores de la línea)+1)
¿Es así como funciona? Parece fácil, si necesito todos los valores en el archivo, pero necesito el archivo csv para el archivo de noticias actuales y futuras, y necesito pensar sobre el mecanismo de búsqueda de filas, que los datos corresponden a los criterios, por ejemplo sólo 95 línea tiene todos los datos que cumplen mis requisitos (EURUSD;2012;12;15;12;30) - si esta línea se encuentra, entonces el comercio está permitido, etc.
Lea atentamente todas las operaciones de archivo. Tiene todo lo necesario para navegar en el archivo.
Intenta experimentar con este ejemplo:
//---
También hay bastantes ejemplos en la Ayuda, la base de código y los artículos. Lo único que hay que hacer es cogerlo y utilizarlo. ))
FILE_LINE_END
Obtención de la señal de fin delínea
Más o menos lo he resuelto, el terminal ve un archivo csv no como una tabla sino como un archivo habitual donde todas las variables están alineadas y separadas por un separador, y para orientarse en él como en una tabla, he escrito un pequeño script de ejemplo para trabajar con csv como con una tabla, desde un punto de vista humano, por extraño que parezca, hoy / mañana echaré en CodeBase, creo que muchos serán interesantes