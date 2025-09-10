Errores, fallos, preguntas - página 854
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Los controladores de vídeo son buenos y los juguetes funcionan. Adjunto una captura de pantalla. Windows XP SP3 sin actualizaciones. No actualizar, porque vinda cracks, y tienen algún tipo de actualización allí como comprueba.
Todavía tengo algunos errores - noticias de la terminal no se inicia (sólo se abre la ventana en blanco), los indicadores de la terminal no se inicia - base de código - parámetro está mal - captura de pantalla adjunta.
Estoy tratando de probar un EA en el MQL5 Tester.
La primera prueba se ejecuta bien, después de cambiar el código del EA y compilarlo en MetaEditor5, vuelvo a ejecutar el tester5, pero el tester5 no ve los nuevos cambios. Cuando el mismo EA se guarda con otro nombre, todo es normal. He probado a borrar los archivos *.ex5 ayuda sólo una vez. Por favor, indique qué archivos deben ser eliminados en el probador para que funcione al hacer cambios en el EA?
Sigue sin aparecer el indicador al visualizar el probador, aunque el EA calcula según el indicador.
MT5 build 695
MetaEditor5 build 695
Da todos los detalles (versión del eje, tasa de bits, registros, versión de IE) a servicedesk. Lo he probado en casa: no se repite.
Las noticias en ruso son así:
windows 8 64 bit 705 build, liteforex.
¿A dónde voy con esto? ¿Quieres ir al dc, al servicio de atención al cliente?
Busque en la configuración del sistema Windows.
En siete lo es: Menú principal/Panel de control/Idioma y normas regionales/Avanzado/Lenguaje de programación no codificado soportado.
En ocho, no tengo ni idea, pero debe haber un análogo.
Mira en los ajustes del parabrisas.
En los sietes lo es: Menú principal/Panel de control/Idioma y normas regionales/Avanzado/Idioma de los programas que no soportan Unicode.
En ocho, ni idea, pero el análogo debería estar ahí.
Allí el idioma es el ruso. Lo mismo en el siete y el mismo error. No todas las noticias van mal:
Allí el idioma es el ruso. En Seven, lo mismo y el mismo error. No todas las noticias salen mal:
No estoy seguro de conocer bien a C. ¿Puedes decirme si está permitido acceder a un campo privado de una clase que está protegida por una construcción privada?
El compilador no da ninguna advertencia ni error.
No estoy seguro de conocer bien a C. ¿Puedes decirme si está permitido acceder a un campo privado de una clase que está protegida por una construcción privada?
El compilador no da ninguna advertencia ni error.
¿Prohibido en qué sentido? ¿En términos de acceso por otras clases o accediendo a este campo desde un programa?
Esta construcción:
Creo que debería estar prohibido, porque se refiere directamente a un miembro privado de otro objeto, aunque del mismo tipo de datos.
Siempre he pensado que si hago tal declaración:
entonces sólo es posible acceder a un miembro de una clase miembro desde métodos pertenecientes a ese objeto.
Colegas,
hay un método de la clase CAccountInfo::MaxLotCheck() en la biblioteca estándar. Aplicándolo aENUM_ORDER_TYPE== ORDER_TYPE_BUY_STOP obtengo el tamaño máximo del lote, es decir, incorrectamente. Estoy mirando el código:
Pregunta: ¿por qué esta función devuelve el tamaño máximo del lote para las órdenes pendientes? Resulta que la función OrderCalcMargin() llamada anteriormente para una orden pendiente devolvía 0,0?
Por favor, alguien puede ayudarme a averiguar cómo utilizar esta función para las órdenes pendientes. No lo encontré en la ayuda...
Gracias.