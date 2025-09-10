Errores, fallos, preguntas - página 853
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
1. ¿Por qué se cierra el editor cuando pulso ver-herramientas? La ventana de herramientas no aparece en absoluto.
2. ¿Por qué muestra el contenido de la ayuda, pero no los artículos en sí? Actualizar la ayuda no ayuda.
3.El registro de la terminal dice que no se encuentra OpenCl, instala el último videodriver para mejorar el rendimiento. También dice que no hay comentarios.
Intenté restaurar mi Windows e instalar/actualizar MT5, pero no sirvió de nada. No quiero desmontarlo todo e instalarlo de nuevo.
1. ¿Por qué se cierra el editor cuando pulso ver-herramientas? La ventana de herramientas no aparece en absoluto.
2. ¿Por qué muestra el contenido del archivo de ayuda pero no los artículos en sí? Actualizar la ayuda no ayuda.
3.El registro de la terminal dice que no se encuentra OpenCl, instala el último videodriver para mejorar el rendimiento. También dice que no hay comentarios.
Intenté restaurar mi Windows e instalar/actualizar MT5, pero no sirvió de nada. No quiero desmontarlo todo e instalarlo de nuevo.
¿Cuál es la versión exacta del sistema operativo? ¿Tal vez un Windows XP muy antiguo sin paquetes de servicio?
Para actualizar a la última versión del terminal, conéctese al servidor MetaQuotes-Demo y abra una cuenta demo en él.
Me he encontrado con un fallo desconocido. El viernes, cerca de la medianoche, el Asesor Experto dejó de probar en el servidor NordFX, aunque hace un par de horas todo estaba bien. Al imprimir, etc. He recibido:
_price - precio ajustado (después de comprobar los niveles de stop y libre);
precio - precio inicial;
en la tercera línea - lote mínimo, lote máximo y volumen de operaciones.
He hecho todo - cero los campos y reinventado la ayuda, y pogatil foro - el problema no pudo ser resuelto. Por cierto, esta función la utilizo en mi Campeonato y también se utilizó en el anterior, es decir, estoy más o menos seguro de ello.
He probado el servidor GoMarkets-Demo - lo mismo.
He probado el servidor Metaquotes-Demo - funciona como debería (!?).
Ahora he ejecutado el mismo Asesor Experto en NordFX-Server en la apertura del mercado (aunque el terminal ya ha sido actualizado):
Como se puede ver - todo es lo mismo, sólo una pequeña diferencia (no sé, es importante o no) - GBPUSD fue bombeado de nuevo y mi comercio fue exitoso.
Al menos me olvidé de todo y descansé durante el fin de semana, en lugar de pensar en lo que estaba mal :)
Los nuevos avisos en el 705 son agradables:No sólo todas las variables se inicializan exactamente(openp se inicializa en las transacciones de in, y si se consulta toda la historia, entonces claramente in será antes de out o inout - pero estoy de acuerdo en que en este caso, el compilador no es un telépata; cnt2 - Creo que hay un pequeño defecto:
Es obvio que el bucle se ejecutará al menos una vez; RetF - de forma similar a openp, es decir, admito que el compilador tenía derecho a emitir una advertencia)
Pero la cuestión es diferente: los errores en el inlider se generan sólo cuando se compila algo que utiliza este inline. Si se compila el propio inline, la advertencia no aparecerá.
Los nuevos avisos en el 705 son agradables:No es suficiente que todas las variables se inicialicen exactamente(openp se inicializa en las transacciones in, y si se consulta todo el historial, entonces claramente in será anterior a out o inout- pero estoy de acuerdo en que en este caso el compilador no es un telépata; cnt2 - creo que hay un pequeño defecto:
Es obvio que el bucle se ejecutará al menos una vez; RetF - de forma similar a openp, es decir, admito que el compilador tenía derecho a emitir una advertencia)
Pero la cuestión es diferente: los errores en el inlider se generan sólo cuando se compila algo que utiliza este inline. Si compila el propio inline, no obtendrá advertencias.
Los inluders no pasan por la generación de código, por lo que algunas de las comprobaciones no funcionan.
Esto se debe a que los inluders no son programas independientes y sus funciones se eliminan casi por completo durante la optimización, ya que no tienen puntos de entrada para el análisis de los hilos de ejecución.
Los inluders no pasan la etapa de generación de código y por eso algunas de las comprobaciones no funcionan.
Esto se debe a que los inluders no son un programa independiente y cuando se optimizan sus funciones se eliminan casi por completo, ya que no tienen puntos de entrada para el análisis de los hilos de ejecución.
¿Quieres decir que el editor no funciona? ¿Qué versión del editor, la 705?
¿Quieres decir que el editor se bloquea? ¿Qué versión del editor, 705? - MetaEditor 5.00 Build 705 (05 Oct 2012) El editor puede compilar y ejecutar un viejo EA, que está en buenas condiciones. Pero si hay un error en el Asesor Experto, lo mastica y no pasa nada - la caja de herramientas con el error no aparece. Se adjunta una captura de pantalla antes de la caída
¿Puedes darme una captura de pantalla?
¿Quieres decir que el editor se bloquea? ¿Qué versión del editor, 705? - MetaEditor 5.00 Build 705 (05 Oct 2012) El editor puede compilar y ejecutar un viejo EA en buen estado. Pero si hay un error en el Asesor Experto, lo mastica y no pasa nada - la caja de herramientas con el error no aparece. Aquí hay una captura de pantalla antes de la caída
Enviemos con todos los detalles (versión del eje, tasa de bits, registro, versión de IE) a servicedesk. Lo hemos probado en nuestro sitio - no se repite.
Las noticias en ruso son así:
windows 8 64 bit 705 build, liteforex.
¿A dónde voy con esto? ¿Al dc, al servicio de atención al cliente?