¡¡¡Aha!!! En primer lugar, tienes que poner return false antes del paréntesis de cierre;
 
¡¡¡Gracias!!! Ahora lo pondré entre paréntesis.
 
Y eso era sólo el soporte inferior donde estaba jurando. Debería haberse expresado en ruso, ¡habría sido más fácil de entender!
 
Debería expresarse en ruso, ¡sería más fácil de entender!
Debería ponerse en contacto con el ServiceDesk con esta sugerencia :)
 
¡¡¡Gracias!!! Eso es todo por ahora. Todavía hay un montón de bichos por ahí, lo haré yo mismo por ahora.
 

Este es el problema que se ha detectado:

Esto ocurre al compilar el EA. Y en un terminal todo está bien, pero en el otro terminal se presenta este problema. Aunque, si abres este archivo por separado, no compilará en la primera terminal.

¿Cuál es la razón?

 
Violación de la constancia, está escrito en inglés sencillo. No creo que se componga en la segunda.
 
Esto ocurre al compilar el EA. Y en un terminal todo está bien, pero en el otro terminal se presenta este problema. Aunque, si abres este archivo por separado, no compilará en la primera terminal.

La razón es que no has actualizado la biblioteca estándar con la actualización regular. Por lo tanto, en un ordenador con la actualización regular todo funciona y en el otro - no.

¿Ha transferido manualmente los archivos Exe sin el directorio /MQL5?

 
Uy. Resulta ser una biblioteca estándar... Gg ))
La razón es que no ha actualizado la biblioteca estándar con la actualización regular, por lo que todo funciona en un ordenador con la actualización regular, pero no en el otro.

¿Ficheros Exe transferidos manualmente sin el directorio /MQL5?


Se trata de 2 terminales en 1 ordenador. A todas las sugerencias del terminal de actualizar - respondo "sí".

He transferido el archivo .mql5 a la unidad flash desde otro ordenador, lo he abierto y compilado utilizando diferentes editores para dos terminales.

En general, según entiendo, necesito actualizar MT.

