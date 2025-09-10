Errores, fallos, preguntas - página 848
Debería expresarse en ruso, ¡sería más fácil de entender!
Este es el problema que se ha detectado:
Esto ocurre al compilar el EA. Y en un terminal todo está bien, pero en el otro terminal se presenta este problema. Aunque, si abres este archivo por separado, no compilará en la primera terminal.
¿Cuál es la razón?
La razón es que no has actualizado la biblioteca estándar con la actualización regular. Por lo tanto, en un ordenador con la actualización regular todo funciona y en el otro - no.
¿Ha transferido manualmente los archivos Exe sin el directorio /MQL5?
Se trata de 2 terminales en 1 ordenador. A todas las sugerencias del terminal de actualizar - respondo "sí".
He transferido el archivo .mql5 a la unidad flash desde otro ordenador, lo he abierto y compilado utilizando diferentes editores para dos terminales.
En general, según entiendo, necesito actualizar MT.