Errores, fallos, preguntas - página 859

Roffild:

Entonces, ¿esta función sólo se llama cuando optimización=CustomMax?

¿y qué dieron de sí las comprobaciones y las descargas al tronco?
 
Y en la pestaña del comprobador "Parámetros de entrada", añada un dígito (espacios) para el número del total de optimizaciones (el más bajo) y permita que se copie [en la calculadora].
 

De hecho, la primera vez que utilicé esta función fue de esta manera:

bool IsGraphic = true;

void OnTesterInit()

{
//----
IsGraphic = (MQL5InfoInteger(MQL5_VISUAL_MODE) > 0);
Print(MQL5InfoInteger(MQL5_VISUAL_MODE), " ¡Hola, Probador!)
//----
}
Pero luego me enteré de que es sólo para la optimización.
 

¡Buenas tardes!

Se han actualizado todos los terminales MT5 instalados, y en todos ellos ha desaparecido la pestaña de "señales".

He descargado un nuevo terminal de la página web de MQ, pero igualmente, esta pestaña no aparece:

Referencia: Windows 7 x64 Professional, Rus

¿Qué puedo hacer?

Gracias

 

kotox:

Todos los terminales MT5 instalados han sido actualizados y la pestaña "señales" ha desaparecido en todos ellos.

¿Qué hacer?

Intente conectarse al servidor MetaQuotes-Demo,

Lo más probable es que la posibilidad de utilizar las señales esté desactivada en el servidor al que te conectas.

 

Hola,

Estoy intentando guardar una imagen y publicarla en la web, cuando guardo a través del terminal escribe la siguiente imagen en la web:

enlace de la imagen:https://www.mql5.com/en/charts/12560/usdcad-h1-metaquotes-software-corp

https://charts.mql5.com/1/24/usdcad-h1-metaquotes-software-corp-3.png

En la vida real, el gráfico es el siguiente


Es decir, no se guarda ningún objeto.

objetos sólo si se guardan como (AS IS)

Lo pregunto porque antes se guardaba todo con normalidad.

Vladon:

Es decir, no guarda ningún objeto.


se salvan.

Lo que ocurre es que el terminal ha considerado tu solicitud como publicitaria por la presencia de un enlace, y con razón.

Lástima que el foro no pueda reconocer a los PR y prohibirlos automáticamente.

Pero estamos trabajando en ello.


¿se da por aludido?

;)

 
sergeev:

persistente.

Lo que ocurre es que el terminal ha juzgado que tu aplicación es un anuncio basándose en el enlace, y con razón.

Lástima que el foro no pueda reconocer a la gente del PR y prohibirla automáticamente.

Tengo que ayudarle con eso, a veces, pero estamos trabajando en ello.


¿Entiendes la indirecta?

;)

¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?

Dime por qué no guardó la línea, también.

 
Una especie de puesto fronterizo o algo así,
 
sergeev:

persistente.

Lo que ocurre es que el terminal ha juzgado que tu aplicación es un anuncio basándose en el enlace, y con razón.

Es una pena que el foro aún no pueda reconocer a los PR y prohibirlos automáticamente.

Tengo que ayudarle con eso, a veces, pero estamos trabajando en ello.


¿entiendes la indirecta?

;)

Aprecio su humor de super moderador, gracias. pero todavía me gustaría llegar al fondo del problema que existe.

Así que no te parezco un tipo de relaciones públicas,

Hay un enlace a esta página web:https://www.mql5.com/en/charts/12582/usdcad-h1-metaquotes-software-corp

No está a la vista aquí en :https://www.mql5.com/en/charts/12581/usdcad-h1-metaquotes-software-corp

ok

Pero aquí tampoco se guarda el texto plano:

https://www.mql5.com/en/charts/12583/usdcad-h1-metaquotes-software-corp

que tiene el siguiente aspecto (guardado como tal):https://www.mql5.com/en/charts/12589/usdcad-h1-metaquotes-software-corp

