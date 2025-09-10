Errores, fallos, preguntas - página 859
Entonces, ¿esta función sólo se llama cuando optimización=CustomMax?
De hecho, la primera vez que utilicé esta función fue de esta manera:
bool IsGraphic = true;
void OnTesterInit(){
//----
IsGraphic = (MQL5InfoInteger(MQL5_VISUAL_MODE) > 0);
Print(MQL5InfoInteger(MQL5_VISUAL_MODE), " ¡Hola, Probador!)
//----
}
¡Buenas tardes!
Se han actualizado todos los terminales MT5 instalados, y en todos ellos ha desaparecido la pestaña de "señales".
He descargado un nuevo terminal de la página web de MQ, pero igualmente, esta pestaña no aparece:
Referencia: Windows 7 x64 Professional, Rus
¿Qué puedo hacer?
Gracias
kotox:
Todos los terminales MT5 instalados han sido actualizados y la pestaña "señales" ha desaparecido en todos ellos.
¿Qué hacer?
Intente conectarse al servidor MetaQuotes-Demo,
Lo más probable es que la posibilidad de utilizar las señales esté desactivada en el servidor al que te conectas.
Hola,
Estoy intentando guardar una imagen y publicarla en la web, cuando guardo a través del terminal escribe la siguiente imagen en la web:
enlace de la imagen:https://www.mql5.com/en/charts/12560/usdcad-h1-metaquotes-software-corp
En la vida real, el gráfico es el siguiente
Es decir, no se guarda ningún objeto.
objetos sólo si se guardan como (AS IS)
Lo pregunto porque antes se guardaba todo con normalidad.
Es decir, no guarda ningún objeto.
se salvan.
¿se da por aludido?
;)
persistente.
¿Entiendes la indirecta?
;)
¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
Dime por qué no guardó la línea, también.
persistente.
¿entiendes la indirecta?
;)
Aprecio su humor de super moderador, gracias. pero todavía me gustaría llegar al fondo del problema que existe.
Así que no te parezco un tipo de relaciones públicas,
Hay un enlace a esta página web:https://www.mql5.com/en/charts/12582/usdcad-h1-metaquotes-software-corp
No está a la vista aquí en :https://www.mql5.com/en/charts/12581/usdcad-h1-metaquotes-software-corp
ok
Pero aquí tampoco se guarda el texto plano:
https://www.mql5.com/en/charts/12583/usdcad-h1-metaquotes-software-corp
que tiene el siguiente aspecto (guardado como tal):https://www.mql5.com/en/charts/12589/usdcad-h1-metaquotes-software-corp