Errores, fallos, preguntas - página 773
¿Estás bromeando sobre el perfilador en la nueva compilación (674)?
Configurar el panel de funciones ME, no hay instrucciones para añadir un botón de perfil en el perfil antiguo.
Y no tiene un botón caliente.
Ventilador Fibo (después de la actualización ?)
En cuanto a.
MetaTrader 5 Client Terminal build 674
Gracias.
¿Modificará otros objetos (abanico de Gann, arcos)?
Gracias.
Decidí comprobar rápidamente la función STOP en la optimización.
Pasé por 4000 pases en la genética. Presioné STOP. Luego START. Encontré 11 entradas y fue como volver a contar...
Gracias.
Me recuperé normalmente. Es cierto que no después de 4000 pases, pero mucho menos - 162.
P.D. Ahora se ha probado más en este punto. Los resultados se restablecieron incluso cuando, por error, inicié la optimización en el modo All ticks (antes había sido OHLC en m1), la detuve e inicié la optimización en el modo OHLC en m1. Todos los resultados fueron restaurados.
Ventilador Fibo (después de la actualización ?)
No sabía en qué hilo escribir ))))
Depósito inicial 10000. Esto es antes de la actualización de ayer.
Hay una errata en la documentación: https://www.mql5.com/ru/docs/constants/structures/mqltradetransaction
¿Cuál es la filosofía de utilizar OnTrade() y OnTradeTransaction()?
¿El evento OnTradeTransaction se activa desde el evento Trade o tiene su propio evento?
HZZ Si ambas funciones se activan a partir de un evento, ¿cuál es el orden de prioridades? ¿Qué se activa primero OnTrade() o OnTradeTransaction()?
¿Cuál es la filosofía de utilizar OnTrade() y OnTradeTransaction()?
¿El evento OnTradeTransaction desencadena el evento Trade, o tiene su propio evento para ello?
Se complementan entre sí y OnTradeTransaction cubre completamente la funcionalidad de OnTrade.
OnTradeTransaction proporciona acceso al flujo de la transacción en bruto y le permite controlar el proceso de ejecución de la operación comercial en detalle.
Las funciones trabajan de forma independiente y el flujo de transacciones en OnTradeTransaction es mucho mayor y más detallado. OnTradeTransaction tiene su propia cola desde la que se emiten las órdenes.
ps: simplemente desactive estas funciones usted mismo y vea