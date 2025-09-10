Errores, fallos, preguntas - página 772
Queridos desarrolladores Dado que el terminal no tiene un historial de Ask, ¿tendría sentido vincular las órdenes stop (Buy stop, Sell stop) al precio Bid? O para hacer que un usuario seleccione a qué precio debe activarse una orden (Bid o Ask). Me refiero a las divisas.
Pregunte a la historia está allí como cada barra de minutos almacena la propagación.
Ask es fácil de completar como Bid + Spread, que es lo que hace el probador.
¿O tal vez almacenar el diferencial para poder reproducir la alta demanda? Por ejemplo, ¿almacenar el diferencial máximo de la oferta más alta? Entonces sería posible reproducir la alta ascensión.
Renat: "Ask es fácilmente refinable como Bid + Spread, que es lo que hace el probador".
En mi opinión, el problema de este esquema es que no hay un punto de unión, ¿a qué contenedor añadir? (mínimo, máximo, abierto, cerrado). ¿En qué momento se alcanzó la máxima difusión? Y no digo nada de no mantener la máxima dispersión desde el punto de anclaje, sino la dispersión en la apertura.
P.D: Lo más informativo en el gráfico de forex es la baja de la oferta y la alta de la demanda (al menos para el sistema de órdenes actual). Es posible obtener el valor de la oferta más baja, la demanda más alta no lo es. Me refiero al valor exacto, no al + -.
P.P.S: Si hay un espacio reservado en la estructura de datos históricos para el spread (lo que hace imposible encontrar el high asc), ¿por qué no aprovechar mejor ese espacio para poder encontrar ese high asc?
¿Qué significa el valor de retorno del optimizador de -1.#J?
Y al ordenar, es tanto el máximo de todos como el mínimo de todos...
Estoy realmente desconcertado.
¿Puede dar el código para comprobarlo en el servicio de atención al cliente?
¿Tal vez hubo un desbordamiento en la operación?
¿Puede darme el código para comprobarlo en el servicio de atención al cliente?
Tengo esta pregunta.
Si la prueba se ejecuta en el modo Todos los Tics, y tanto en el modo Simple como en el de Visualización, he observado que el inicio de la prueba comienza a un ritmo bastante rápido. Después, al cabo de un rato, el ritmo disminuye considerablemente. Luego, de repente, vuelve a bajar a un ritmo rápido. Las operaciones se distribuyen uniformemente y su frecuencia no es lo suficientemente alta como para marcar la diferencia.
¿Con qué podría estar relacionado?
No puedo abrir una orden con un stop de inmediato... se está quemando.
De acuerdo, vamos a ir por otro camino... Voy a pagar por la función de abrir una posición con un stop y una toma... la única condición - no hay bibliotecas estándar
¿Estás bromeando sobre el perfilador en la nueva compilación (674)?
Mira en el menú de depuración