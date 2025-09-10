Errores, fallos, preguntas - página 778
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
A los desarrolladores dePregunta - ¿Estoy haciendo algo mal, o con este nivel de anidación realmente se retrasará en el probador (no he notado fuertes retrasos en el terminal)?
¿Y la velocidad puede verse afectada por el hecho de que los objetos fueron comunes y ahora tienen una dinámica?
Al mismo tiempo, es un "contenedor" para tres objetos que también son dinámicos.
Digámoslo así.
En primer lugar, ya tiene un perfilador. ¿Cuál es el problema de ejecutarlo?
En segundo lugar, si este es el código completo, la función.
MyClass3::Refresh y MyClass2::Refresh no son necesarios en absoluto y podemos utilizar con seguridad la función de la clase base MyClass1.
O simplemente envíame todo el código, pero primero deberías echar un vistazo a Profiler.
Es una imagen interesante.
¿Con qué?
TR es más bajo que la apertura del bai.
¿Y qué? ¿Es interesante? Ni siquiera es un error.
parece que alguien necesita más descanso.
¿Bicho o característica?
La situación es la siguiente: estoy probando un EA abriendo una operación de compra solamente (abriendo operaciones de venta para comentarlo), cerrando por stoploss y takeprofit.
Obtengo el siguiente informe:
las operaciones repetidas sólo compran.
Entiendo que para cerrar una posición de compra tengo que vender, pero todavía hay cierta confusión...
¿Por qué es así?
Y una pregunta más:
en el informe del comprobador, en los gráficos de ganancias/pérdidas por hora/día de la semana/mes, ¿estas lecturas son en la fecha en que se abrió o se cerró la posición?
Al intentar ejecutar el depurador en un proyecto -
error interno #-1008
Error de escritura EX5
¿Qué es?
La compilación tiene éxito.
Cuando intento ejecutar el depurador en un proyecto -
error interno #-1008
Error de escritura EX5
¿Qué es?
La compilación tiene éxito.