CADJPY: Canadian Dollar vs Yen
106.923 JPY 0.305 (0.29%)
Sector: Divisa Básica: Canadian Dollar Divisa de beneficio: Yen
El tipo de cambio de CADJPY de hoy ha cambiado un 0.29%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 106.555 JPY por 1 CAD, mientras que el máximo ha alcanzado 107.056 JPY.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Dólar canadiense vs yen japonés. Las cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios del mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Dólar canadiense en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- BoC cuts rates to 2.50%, signals caution on further easing – OCBC
- USD/CAD Price Forecast: Bulls might find resistance around 1.3800
- Forex Today: Eyes on the BoE verdict after Fed’s cautious cut
- USD/CAD holds gains above 1.3750 due to upbeat US inflation outlook
- USD/CAD steadies as BoC interest rate cut weighs on Canadian Dollar
- USD/CAD Price Forecast: Edges higher ahead of BoC-Fed policy outcome
- CAD down marginally into the BoC rate decision – Scotiabank
- CAD: Today’s Bank of Canada cut not the last – ING
- CAD: Inflation is almost as expected, further interest rate cut ahead – Commerzbank
- Canadian Dollar holds negative ground near 1.3750, BoC/ Fed rate decisions in focus
- USD/CAD rebounds to near 1.3750 ahead of rate decision from Fed, BoC
- Canadian Dollar extends gains as Greenback falters
- USD/CAD weakens as soft Canada CPI cements BoC rate cut bets
- CAD up marginally into CPI – Scotiabank
- Canada CPI unlikely to alter BOC easing path – BBH
- USD/CAD stalls below key 1.3920 resistance – Société Générale
- Canada CPI set to rise in August as BoC eyes rate cut
- USD/CAD remains subdued near 1.3750 due to rising Oil prices, weaker US Dollar
- Canadian Dollar lurches higher as Greenback withers
- CAD up marginally vs. USD – Scotiabank
- USD/CAD pulls back, nearing 1.3830 with central banks on focus
- USD/CAD Forecast 15/09: Rallies Against CAD (graph)
- USD/CAD remains below 1.3850 due to rising odds of multiple Fed rate cuts
- Weekly Pairs in Focus 14th to 19th September 2025 (Charts)
The Rise of Skywalker MT5
Marta Gonzalez
The Rise of Skywalker: Es un sistema de trading avanzado. Se trata de un Asesor Experto totalmente automático, que permite personalizar el trading según las preferencias del trader. Es una revolución en la personalización del trading. The Rise of Skywalker es un asesor experto basado en el indicador The Rise of Sky walker: ( https://www.mql5.com/es/market/product/44534) Este sistema utiliza sólo un comercio en cada operación. No utiliza Grip ni martingala Sistema de bajo riesgo ya que no tiene f
Kaneda Range Breakout
Shanmugam Udhaya
Kaneda Range Breakout Expert Advisor - Precisión y Ganancias en USD/JPY & CAD/JPY Todos los hemos visto: robots de trading de inteligencia artificial que prometen beneficios irreales y se venden por miles de dólares, sólo para fracasar en los mercados reales. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Estos llamados "robots de IA" no operan de forma rentable, sino que se benefician vendiendo falsas esperanzas a operadores desprevenidos. Introduzca Kaneda Range Breakou
South East EA
Sugianto
5 (6)
SouthEast es un asesor experto desarrollado a partir de mi experiencia en trading manual que ha sido automatizado. SouthEast está específicamente diseñado para generar los máximos beneficios con pequeños depósitos priorizando la seguridad de sus fondos. ¿Por qué SouthEast? SouthEast no requiere configuraciones complicadas y es fácil de usar porque el usuario sólo tiene que cargar un archivo de configuración que ya está disponible. Actualmente hay archivos para 20 pares de divisas. El mejor EA
Telegram to mt5 signal copier
Chukwuemeka Kingsley Anyanwu
Spack Copier copia la señal de tu canal de Telegram favorito y abre la operación automáticamente en MT5 sin derechos de administrador. {READ: ¡Cómo copiar operaciones de cualquier canal sin derechos de administrador! - Guía Completa - Otros - 25 Julio 2025 - Blogs de Traders } Recibes señales de trading en Telegram y desearías que se ejecutaran automáticamente en MetaTrader T5)? El Copiador de Señales de Telegram a MT5 es un poderoso puente entre sus canales de señales de Telegram y MetaTra
Grid Harvester MT5 Free
Grzegorz Korycki
4.5 (2)
¡La versión gratuita de la estrategia «cuadrícula»! Es totalmente idéntica a la versión completa a excepto de que tiene una cantidad limitada de posiciones. Su objetivo consiste en sacar de la tendencia el máximo del beneficio (en modo automático) aprovechando de las correcciones tendenciales. Además, este Asesor Experto (EA) puede ser utilizado por los traders experimentados que operan manualmente. Está estrategia la utilizan muchos traders sociales de éxito que tienen más de 500 suscriptores d
FREE
OR One Click App
PinterEC Technology Projects Inc.
OR One-Click - Salida de EA en OsMA y RSI Esta utilidad no creará una nueva posición para usted ni encontrará una nueva oportunidad, sino que le ayudará a salir de una operación. Le permite utilizar la función "One-Click" de la APP MT5 de su teléfono móvil para colocar una operación; a continuación, la utilidad modificará y gestionará la posición hasta que se cierre . Esta utilidad funcionará con los siguientes 16 símbolos. USDJPY, EURJPY, AUDJPY, CADJPY, GBPJPY, EURUSD, EURGBP, EURCAD, EURAUD,
FREE
Quantum Equilibrium EA
Valentin Pandarov
Quantum Equilibrium es una herramienta de análisis de mercado diseñada para identificar y monitorear Fair Value Gaps (FVG) y Weekend Gaps en tiempo real. Proporciona información precisa al analizar 30 símbolos activamente negociados , incluyendo Gold (XAUUSD) y los principales pares de divisas. La herramienta detecta Fair Value Gaps (FVG) a medida que se forman, ofreciendo datos sobre desequilibrios del mercado que pueden indicar posibles reversiones o continuaciones de preci
Multi Light MT5
Volodymyr Zubov
The multi-currency EA provides the ability to manage trading on 30 symbols from a single interface in MetaTrader 5. It is based on a comprehensive approach to market analysis. Forex pairs and metals such as XAUUSD and XAGUSD are supported. Automatic processing of symbol names is possible for users. The EA is equipped with a self-learning mechanism that dynamically adjusts the entry threshold depending on changes in market conditions and transaction statistics. Options allow you to choose betwee
Rango diario
106.555 107.056
Rango anual
101.236 111.555
18 septiembre, jueves
23:30
JPY
- Act.
-
- Pronós.
- 3.5%
- Prev.
- 3.4%
23:30
JPY
- Act.
-
- Pronós.
- 3.0%
- Prev.
- 3.1%