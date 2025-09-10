Errores, fallos, preguntas - página 737
Por qué cuando presiono el botón "Start" el probador no hace la prueba desde el nivel de depósito inicial, sino desde el nivel donde terminó la última prueba. No existe ese problema en la 4. ¿Cómo empezar a probar desde el nivel de depósito inicial?
No podemos reproducir la situación que describe.
Vamos a dar más detalles
Esto parece ser un error.
En el modo de prueba multidivisa, cuando se espera la aparición de una nueva barra en dos instrumentos, el probador no se comporta correctamente.
Una pequeña aclaración. En la función isNewBar, cuando aparece una nueva barra en el símbolo principal, esperamos a que aparezca una nueva barra en el bucle del otro símbolo.
Pego el código.
Esto parece ser un error.
En el modo de prueba multidivisa, cuando se espera la aparición de una nueva barra en dos instrumentos, el probador no se comporta correctamente.
Qué es exactamente lo que ve como un error, por favor explíquelo. No ha dado ningún detalle de las pruebas, ni del resultado obtenido, ni del resultado esperado.
Además, me gustaría llamar su atención sobre los fundamentos de las pruebas en MetaTrader 5. Explica el mecanismo de generación de garrapatas y los conceptos básicos.
Es fácil.
Iniciamos el Asesor Experto para la optimización y vemos el resultado.
Por ejemplo, elegimos la 4ª pasada, ejecutamos el Asesor Experto, y obtenemos su funcionamiento normal con todas las operaciones, y aquí está el informe.
Tengo un presentimiento. En el modo de optimización multidivisa, el probador no puede vincular una operación a la barra si no se ha abierto en la barra abierta.
Si la función isNewBar ha comentado el bucle y no espera la aparición de una nueva barra en otro símbolo, todo funciona. Terminal versión 5 build 642.
He leído los artículos y leído los códigos de allí. Aunque, me conozco, tendré que releerlos.
Felices fiestas.
Genero en el asistente un EA en medio con un stop parabólico. Hago una prueba con precios abiertos y hago clic en "cancelar". Lo ejecuto por segunda vez y obtengo la situación descrita anteriormente (el gráfico de saldo y patrimonio no se vuelve a dibujar sino que continúa). Los Asesores Expertos que no son del Asistente están bien.
Crear una aplicación servicedesk, especificando
Aquí hay un trozo de código. Cómo hacer que los parámetrosinput int grusdchf=100; input int grusdjpy=100; no se optimicen cuandotrpar2=false
Aquí hay un trozo de código. Cómo hacer que los parámetrosinput int grusdchf=100; input int grusdjpy=100; no se optimicen cuandotrpar2=false
No marque las casillas de verificación en el comprobador de estos parámetros. O aclare la pregunta, de lo contrario veo ambigüedad. :)
Pregunta:
Es necesario pasar un array de punteros a objetos a una función. Por referencia, por supuesto (un array).
¿Qué sintaxis utilizar?
¿O debería utilizarlo de otra manera?
