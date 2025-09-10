Errores, fallos, preguntas - página 709
He tenido mucha suerte con todo tipo de bichos.
Aquí hay otra.
El servidor se "olvida" de que ha recibido una orden y ésta debe ser ejecutada.
MetaQuotes, creo que es el momento de añadir una cantidad simbólica de dinero a tu perfil por cada fallo detectado. Entonces la depuración del terminal será más rápida.
Si has encontrado un error, consíguelo, si no - lo siento.
Esta entrada en el probador pasa con éxito, Al intentar adjuntar el EA al gráfico da un error
Encontré el error, no lo encontré, lo siento.
¿Cuál es el error?
Continuación: "El bicho era falso - usted paga la multa" :)
Agradezco la broma.
Pago de penalización de su propio bolsillo (depo) porque según la estrategia, por ejemplo, había que cerrar la posición, y entonces...
2012.04.09:36:48 Martin_v5 (GBPUSD,M5) no puede cargar el indicador personalizado '\Channels\PercentageCrossoverChannel' [4802]
¿Comprueba si tiene el historial correcto antes de acceder al indicador?
No veo una doble barra invertida en el nombre del indicador.
¿Comprueba si tiene el historial correcto antes de acceder al indicador?
Y no veo una doble barra invertida en el nombre del indicador.
La historia es más que suficiente. Cuando se adjunta por separado a un gráfico, el indicador se muestra correctamente. No hay doble barra invertida en el comentario de error en la pestaña de Asesores Expertos, todo está presente en el código del Asesor Experto, ver arriba, todo es correcto como lo demuestra el funcionamiento correcto en el modo de prueba.
Posibles razones, uso del cirílico en la ruta del indicador. Un historial de gráficos descargados muy grande, tenemos que limitar el límite.
No hay doble barra en el comentario de error en la pestaña de expertos, todo está presente en el código de expertos ver arriba
Código:
De referencia:
nombre
[in] Nombre del indicador personalizado que contiene la ruta relativa aldirectorio raíz de los indicadores (MQL5/Indicators/). Si el indicador se encuentra en un subdirectorio, por ejemplo, en MQL5/Indicadores/Ejemplos, entonces el nombre debe ser como este: "Examples\indicator_name" (se requiere una doble barra invertida en lugar de una sola barra como delimitador).
Código:
Del Manual:Pregunta: ¿qué barra delante del nombre del indicador PercentageCrossoverChannel en su código, y qué barra en el ejemplo del Manual de Referencia?
Intensamente ralentizado, dice el lunes.