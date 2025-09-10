Errores, fallos, preguntas - página 693
MT5 es principalmente (IMHO) no es una herramienta de negociación, ni de visualización, sino de robotización.
Resulta que los desarrolladores no hacen un terminal de comercio...
MTS no es una terminal de comercio.
Hice un intento vía PM. No volveré a intentarlo.
Desgraciadamente, no habrá ningún cambio en el tema de rellenar los huecos de los bares.
Muy bien, también hice la sincronización, pero todos estos esfuerzos son anulados por la declaración del cliente "diferentes valores del indicador se dibujan en diferentes instrumentos en las mismas fechas", y no tengo nada que defender contra tales argumentos.
El cliente es muy quisquilloso y antes de aceptarlo lo ejecutó en diferentes gráficos, rebobinó al historial, puso dos líneas verticales en los gráficos en la misma fecha y voilá, los datos del indicador son diferentes.
No debe haber valores diferentes en las mismas barras al mismo tiempo. Debes haber hecho algo incompleto. Yo mismo (a grandes rasgos) lo hice así:
Con este enfoque no habrá tales discrepancias.
¿Ves que es un dolor de cabeza que tenemos que pasar por insertar el 1er y 3er elemento en lugar de una sola acción en el segundo? Ocurre en cada pasada durante la optimización. ¿Con qué rapidez se optimizaría un multiindicador de este tipo?
Es una pena. La ausencia de un evento también es un evento.
Resulta que los desarrolladores no están haciendo un terminal de comercio...
Escritor, escribe más.
Quizá esté siendo demasiado categórico...
¿Puedes decirme cómo dibujar un segmento vertical, un arco y un trapecio?
upd para no ser infundado, pues tales pruebas
No, no, no necesitamos ese tipo de muletas ahora,
ahora queremos que el bar se abra durante la apertura del bar, y el regateo es irrelevante :)
ZS nos da un generador de relojes de barra.
Se trata de operar con varias divisas, pero no de analizarlas. Me refiero a que incluso si haces un análisis multidivisa tick a tick, es problemático operar con una docena de pares en un minuto. Cinco con el modo asíncrono es más rápido aquí, pero aún así, es imposible encajar en un minuto con los controles, para algunos errores es necesario mantener la pausa.
La asincronía en MT4 se consigue ejecutando varios terminales en paralelo, a través de los cuales se envían simultáneamente órdenes de negociación sobre diferentes símbolos. Sí, es un coñazo, pero solucionable si realmente lo necesitas.
Es posible operar con una docena de FI a la vez en un segundo o dos en la misma MT4. Lo principal es la elección de un corredor.
En fin, ya me he cansado de patalear y gritar, cierro el tema para mí.
Mi opinión IMHO es que "necesitamos un generador de relojes". Mientras tanto.