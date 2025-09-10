Errores, fallos, preguntas - página 693

Nuevo comentario
[Eliminado]  
Para ser sincero, no estoy familiarizado con el análisis multidivisa, así que perdonadme si no entiendo nada. Hay consideraciones de nivel amateur (no profesional), porque estoy escribiendo una multidivisa en 4. Estoy escribiendo un salmonete con 4. Para mí, el análisis de los retrasos en las respuestas del corredor me ha llevado a la conclusión de que puedo trabajar sólo en M5 (por cerca en mi lugar). A veces hay una recotización o un retraso o algo más. Y así en todas las parejas. Sólo 5 minutos son suficientes para hacer los pedidos de todas las parejas. Se trata de una operación multidivisa, pero no de un análisis. Esto significa que, aunque se haga un análisis multidivisa por ticks, será muy difícil analizar docenas de pares en un minuto. Cinco con el modo asíncrono es más rápido aquí, pero aún así, es imposible encajar en un minuto con los controles, para algunos errores es necesario mantener la pausa.
 
voix_kas:

MT5 es principalmente (IMHO) no es una herramienta de negociación, ni de visualización, sino de robotización.

Resulta que los desarrolladores no hacen un terminal de comercio...

MTS no es una terminal de comercio.

Ордерa, позиции и сделки в MetaTrader 5
Ордерa, позиции и сделки в MetaTrader 5
  • 2011.01.05
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
Надежный торговый робот не может быть создан без понимания механизмов работы торговой системы MetaTrader 5. Клиентский терминал получает от торгового сервера информацию о позициях, ордерах и сделках. Чтобы правильно обработать эти данные средствами MQL5 необходимо хорошо представлять как происходит взаимодействие mql5-программы и среды исполнения терминала.
 
hrenfx:
Hice un intento vía PM. No volveré a intentarlo.

Desgraciadamente, no habrá ningún cambio en el tema de rellenar los huecos de los bares.

 
Urain:

Muy bien, también hice la sincronización, pero todos estos esfuerzos son anulados por la declaración del cliente "diferentes valores del indicador se dibujan en diferentes instrumentos en las mismas fechas", y no tengo nada que defender contra tales argumentos.

El cliente es muy quisquilloso y antes de aceptarlo lo ejecutó en diferentes gráficos, rebobinó al historial, puso dos líneas verticales en los gráficos en la misma fecha y voilá, los datos del indicador son diferentes.

No debe haber valores diferentes en las mismas barras al mismo tiempo. Debes haber hecho algo incompleto. Yo mismo (a grandes rasgos) lo hice así:

  1. Se ha creado un historial sincronizado de barras múltiples, que incluye una matriz con la hora de cada barra múltiple.
  2. A continuación, realizo todos los cálculos utilizando el historial multibarra obteniendo los valores del indicador para cada una de sus multibarras.
  3. Luego recorro las barras reales (mostradas en el terminal) del símbolo y pongo en su lugar los valores del indicador, que correspondían a la multibarra correspondiente:
for (i = 0; i < MatrixRows; i++)
  Buffer[iBarShift(Symbol(), Period(), Times[i])] = Data[i];

Con este enfoque no habrá tales discrepancias.

¿Ves que es un dolor de cabeza que tenemos que pasar por insertar el 1er y 3er elemento en lugar de una sola acción en el segundo? Ocurre en cada pasada durante la optimización. ¿Con qué rapidez se optimizaría un multiindicador de este tipo?

 
Renat:

Desgraciadamente, no habrá ningún cambio en el tema de rellenar los huecos de los bares.

Es una pena. La ausencia de un evento también es un evento.

 
sergeev:

Resulta que los desarrolladores no están haciendo un terminal de comercio...

Escritor, escribe más.

Quizá esté siendo demasiado categórico...

¿Puedes decirme cómo dibujar un segmento vertical, un arco y un trapecio?

upd para no ser infundado, pues tales pruebas

 
Renat:

Lamentablemente, no habrá ningún cambio en la cuestión de llenar los vacíos de los bares.

No, no, no necesitamos ese tipo de muletas ahora,

ahora queremos que el bar se abra durante la apertura del bar, y el regateo es irrelevante :)

ZS nos da un generador de relojes de barra.

 
-Alexey-:
Se trata de operar con varias divisas, pero no de analizarlas. Me refiero a que incluso si haces un análisis multidivisa tick a tick, es problemático operar con una docena de pares en un minuto. Cinco con el modo asíncrono es más rápido aquí, pero aún así, es imposible encajar en un minuto con los controles, para algunos errores es necesario mantener la pausa.

La asincronía en MT4 se consigue ejecutando varios terminales en paralelo, a través de los cuales se envían simultáneamente órdenes de negociación sobre diferentes símbolos. Sí, es un coñazo, pero solucionable si realmente lo necesitas.

Es posible operar con una docena de FI a la vez en un segundo o dos en la misma MT4. Lo principal es la elección de un corredor.

Скачивание тиковых данных - MQL4 форум
  • www.mql5.com
Скачивание тиковых данных - MQL4 форум
 
hrenfx:

No debería haber valores diferentes en las mismas barras de tiempo. Debes haber hecho algo mal. Yo mismo (a grandes rasgos) lo hice así:

  1. He creado un historial sincronizado de barras múltiples, incluyendo un array con la hora de cada barra múltiple.
  2. A continuación, realizo todos los cálculos utilizando el historial multibarra obteniendo los valores del indicador para cada una de sus multibarras.
  3. Luego recorro las barras reales (mostradas en el terminal) del símbolo y pongo en su lugar los valores del indicador, que correspondían a la multibarra correspondiente:

Con este enfoque no habrá tales discrepancias.

¿Ves que es un dolor de cabeza que tenemos que pasar por insertar el 1er y 3er elemento en lugar de una sola acción en el segundo? Ocurre en cada pasada durante la optimización. ¿A qué velocidad se optimizará un indicador múltiple de este tipo?

Bueno, es si hay un código del indicador que necesita sincronización, y si hay un indicador ex5 en base al cual se necesita un indicador multidivisa.
Построение мультивалютного индикатора с применением множества промежуточных индикаторных буферов
Построение мультивалютного индикатора с применением множества промежуточных индикаторных буферов
  • 2010.05.17
  • Alexey Klenov
  • www.mql5.com
В последнее время возрос интерес к кластерному анализу рынка FOREX. MQL5 открывает новые возможности исследования закономерностей движения валютных пар. Важным преимуществом MQL5, по сравнению с MQL4, является возможность использования неограниченного количества индикаторных буферов. В данной статье описан пример построения мультивалютного индикатора.
 

En fin, ya me he cansado de patalear y gritar, cierro el tema para mí.

Mi opinión IMHO es que "necesitamos un generador de relojes". Mientras tanto.

1...686687688689690691692693694695696697698699700...3188
Nuevo comentario