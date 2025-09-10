Errores, fallos, preguntas - página 679
He encontrado muchas preguntas y respuestas sobre el error 4802 en diferentes hilos del foro. He comprobado todo en mi código (rutas en el disco y en mi iCustom), compilado el indicador personalizado, compilado el principal también - el terminal muestra el error:"2012.03.24 16:44:31 11 (NZDUSD,H4) no puede cargar el indicador personalizado 'C:\NArchivos de Programa\NMetaTrader 5\MQL5\NIndicadores\NEjemplos\iCFractals.mq5' [4802]".
iCFractals.mq5 es una copia del Fractals.mq5 estándar , el indicador principal es una copia de iFractals del archivo de ayuda con sustitución:
al código anterior.
Construye 619 x32.
¿Estás seguro de que has hecho todo como se describe en la ayuda? https://www.mql5.com/ru/docs/indicators/icustom También hay un ejemplo más abajo.
¿Está seguro de que ha hecho todo como se describe en la ayuda? https://www.mql5.com/ru/docs/indicators/icustom También hay un ejemplo a continuación.
Lo hice todo. Incluso me pellizqué por si acaso. No hubo suerte.
Entonces lo hice de nuevo, lo cual fue inútil, porque no funcionó la última vez: eliminé la extensión del nombre del indicador. Ahora ha funcionado.
Gracias.
¿Qué desastres resultarán de la introducción de un parámetro adicional como los tiempos precisos(M1) de los extremos altos y bajos para cada barra (excepto para el marco temporal M1) para el terminal? Por ahora, todos los valores de tiempo precisos de las barras de los marcos temporales más altos deben ser calculados con recursos por medio de MQL. Personalmente, echo de menos el acceso a los valores exactos ya hechos. Si el historial se calcula en minutos y otros plazos se generan localmente a partir de M1, el terminal puede simplemente calcular valores precisos al mismo tiempo y añadirlos a la base de datos que crecerá un poco. En general, no estar preparado con los tiempos exactos de los compases implica un montón de problemas, como la necesidad de molestarse en ello y la imposibilidad en principio de limitar el número de compases en la ventana del terminal, ya que los cálculos de refinamiento se adentran en el historial que no se puede limitar y como consecuencia provocan un desbordamiento de la memoria, por no hablar de la duración de los cálculos... No es un problema secundario de ninguna manera.
En principio, los costes de memoria no aumentarán mucho, porque no necesitamos almacenar la fecha alta y baja, sino sólo la diferencia con la apertura de la barra.
Pero creo que lo más importante para muchos de los interesados no es el momento exacto de alta y baja, sino cuál fue el primero. No siempre la vela del toro baja primero, a veces es al revés, pero es raro. Pero mientras el modelado sea correcto, creo que no hará ningún daño codificar lo más temprano.
Y es un consumo mínimo de memoria (1 bit adicional).
Urain:
Pero como se afirma que el modelado es preciso, no creo que haga ningún daño al código que ha ido antes.
La modelización es precisa y se basa en la información de las actas.
Pero si alguien en el Daily quiere conocer algunos datos incompletos de la historia anterior, entonces hay que tomar esa historia (minuto a minuto) y analizarla. No hay necesidad de inventar variantes de "extremum high-low, etc." - son sólo casos especiales.
Renat, tu historial de minutos es inusualmente laborioso de analizar. Este análisis está plagado de "bonitos fallos" [(c) MetaQuotes Software Corp.] Y ya sabes por qué: por los bares perdidos.
--
Si quieres hacer un terminal avanzado , tienes que introducir sistemáticamente características avanzadas en el terminal. Hacer cosas que ninguno de los competidores tiene. Es decir, alejarse de la tradición en favor de una mayor informatividad, rapidez, coherencia (interconectividad), rentabilidad y otras posibilidades de uso. Usted comete regularmente el mismo error estratégico: centrar su toma de decisiones en el tamaño estadístico de los grupos de consumidores de un determinado servicio.
Hacer que un producto sea conveniente (= de algún modo atractivo?) para una mayoría estadística de usuarios y suponer que esta mayoría empezará automáticamente a consumir el producto en masa es una política utópica. La manada tiene una estructura jerárquica y siempre sigue a los líderes de los subgrupos. Hasta que esto se convierta en un axioma de su estrategia de usabilidad, seguirá cometiendo graves errores de cálculo al evaluar el atractivo potencial de sus servicios.
En el contexto de lo anterior, hay enormes recursos para aumentar el atractivo del terminal para las masas - por ejemplo, para implementar finalmente un historial de minutos "sin agujeros", la posibilidad de probarlo en las cotizaciones de terceros, las órdenes de CCA, y muchos otros servicios "estadísticamente no reclamados" que son de interés real (no sólo escrito de la nada) para los líderes intelectuales en sus propios foros.
Renat, tu historial de minutos es inusualmente largo de analizar. Este tipo de análisis está plagado de "bonitos fallos" [(c) MetaQuotes Software Corp.] Y ya sabes por qué: por los bares perdidos.
Es el programador quien debe analizar los datos. La consulta anterior era puramente privada y no tiene nada que ver con nosotros ni con el terminal.
Las preguntas sobre barras perdidas son por desconocimiento de la situación del mercado. Mire los gráficos de acciones o de futuros para ampliar sus horizontes y las preguntas sobre "no debería haber ningún agujero" desaparecerán al instante.
Si quieres hacer un terminal avanzado , debes implementar sistemáticamente características avanzadas en el terminal. Haga algo que ninguno de sus competidores haya hecho. Es decir, apartarse de la tradición en favor de una mayor informatividad, rapidez, sistematicidad (interconectividad), economía y otras posibilidades de uso. Usted comete regularmente el mismo error estratégico: centrar su toma de decisiones en el tamaño estadístico de determinados grupos de consumidores de servicios.
Son palabras generales. Especialmente sobre la estrategia.