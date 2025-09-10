Errores, fallos, preguntas - página 682
Por supuesto, las cachés deberían estar ubicadas en el disco, no en algún lugar... en la RAM?
Almacenarlas en la memoria y construirlas al inicio de la aplicación. Dedica 5 segundos a reconstruir el estado y luego trabaja.
Deja de llorar por las dificultades: es tu programa y sus problemas para analizar el mercado. Toda la información se proporciona por nuestra parte.
Hay que ser muy arrogante e incomprensible para echar tu tarea privada a los demás y luego estigmatizarlos por no querer "intervenir".
Mi experiencia indica claramente que rellenar los espacios en blanco es una tontería y un autoengaño, que se revelará inmediatamente una vez que tengas esa historia rellena.
Esta cuestión se ha planteado muchas veces en los últimos 10 años.
Probablemente, las peticiones que se vienen escuchando desde hace 10 años deberían seguir convirtiéndose en soluciones universales concretas.
La principal consecuencia de que el terminal no rellene los huecos del historial es la imposibilidad de distinguir visualmente las pautas de negociación durante la negociación manual,
porque saltarse las barras puede provocar una importante distorsión de sus formas con el paso del tiempo.
¿Qué tiene eso que ver con la arrogancia, la privacidad y la incomprensión? ¿Eres consciente de tus propios defectos? Hacemos la vista gorda durante meses e incluso años (como si no fuera propio de nosotros, usuarios agradecidos, morder la mano que nos da de comer). Bien, si rechazamos la ternura y dejamos sólo la lógica, entonces ¿cómo se magnetizan los objetos gráficos de AT con puntos magnéticos a los extremos? No es un cuento de hadas para contar!..! En la configuración de tu terminal tienes el ajuste del radio de anclaje en píxeles pero no va más allá del polvo en los ojos: ¡el objeto no se ancla en el radio sino que cae a los extremos sólo bajo la condición de que el objeto enganchado por el ratón al punto sea arrastrado en un eje vertical que pase por una barra! Así que no se trata del radio en absoluto, sino sólo de la altura del punto sobre la barra. Así que al menos llama a las cosas por su nombre, en lugar de engañar al público crédulo.
No sólo eso, sino que es una encuadernación de mala calidad, pero tengo más paciencia: sigo utilizándola cuando quiero terminar algo manualmente. Si no fuera tan bueno en todos los casos de autobombo preciso no sería tan obvio, pero no, sólo funciona en el 5% de los casos y no siempre se puede ver. Un usuario de MT4 soñaba con un autolinking preciso a cualquier TF, al menos a MT5, para no volver a M1 y no dedicarse a estirar tediosamente a los extremos (del mismo tipo: hizo - olvidó), pero finalmente obtuvo un falso error en forma de "hizo - creyó - no comprobó - olvidó - se sesgó en los lugares más inesperados - no obtuvo beneficios en TP por una posición excesivamente alta a causa de un objeto desplazado". ¿Es culpa de un usuario final confiado de nuevo? En su tiempo libre, intente dibujar manualmente objetos en el gráfico, muchos y muchos, y luego camine con el desplazamiento en M1 por los puntos de referencia y pierda sus sentimientos. ¿Los turnos son míseros? Nada es despreciable en el mercado, ni siquiera el ruido. Ya es hora de que te des cuenta.
¡Pero eso es! Lo más destacable es que todos los patriotas anclan los objetos al extremo derecho de varios extremos cercanos idénticos, es decir, a los Fractales, mientras que tú, por alguna razón, te anclas al extremo izquierdo utilizando un Zig-Zag o algún otro algoritmo ideológicamente ajeno a un verdadero patriota. Sí, no hay nada precisamente interpretable en el mercado, pero se ha observado estadísticamente que el mercado tiende a salir de un denso grupo de "cuerdas de guitarra" (analogía con las zonas horarias de Fibo) hasta la última, la de la derecha, y sólo entonces cambia de dirección. ¿Y qué hace falta para ver la "cadena" de la derecha? Así es: preferir la construcción extemporánea a la derecha de los Fibozones a la izquierda...
Resulta que "para ti" has inventado una muleta secreta, que utilizas para posicionar objetos en el gráfico, mientras que para la misma tarea los usuarios deberían machacarse e idear algo propio y no quejarse de que tienen herramientas o inteligencia limitadas.
¿Quieres decir que cuando colocas un objeto en la barra alta H4 - la función terminal que coloca el objeto - debe calcular ella misma la coordenada "tiempo" en el rango M1 correspondiente?
Si hablamos de manipular manualmente los objetos gráficos de AT en MT5, ya existe y desde hace mucho tiempo, pero con desagradables imperfecciones. Si hablamos de programación MQL de posicionamiento preciso de objetos, todavía está ausente, aunque Renat una vez incluso se condescendió con una discusión hipotética y lenta de la implementación de tales características en MQL... ¿Y dónde está todo?
¡Hola Maya!
Así que escriba un sencillo script que ajuste esta coordenada. Yo, por ejemplo, trabajo en H4 y D1 y no me importan las diferencias de posición de los objetos en M1.
No creo que el terminal deba ser una especie de "monstruo" que pueda y haga de todo. Me imagino entonces su peso y sus frenos en un equipo más o menos débil.
Un lenguaje de programación interno adecuado es suficiente para eliminar la falta de funcionalidad de los terminales.
En primer lugar, eso es una insolencia.
En segundo lugar, te has alejado del tema y has entrado en acusaciones en un ámbito completamente diferente.
En tercer lugar, estás haciendo una gilipollez sobre la conexión de los extremos.
Hemos hecho nuestro trabajo en MT5 sobre la identificación automática de los extremos durante los puntos de unión en los plazos más altos en los detalles M1 perfectamente.
Proporcione un ejemplo claro en el que la vinculación no haya funcionado en condiciones normales, por ejemplo en H1. Y demostrar que la historia M1 estaba presente en ese momento y no fue deliberadamente sofocada por el parámetro Max Bars en la ventana. Esto es para evitar las trampas en la modalidad de "voy a poner las barras mínimas, me voy a meter en las profundidades, y luego me quejo de que la búsqueda del extremo real en M1 no funcionó en Diario".
Además, es culpa del trader cuando construye el fixing en periodos altos, y luego no comprueba su precisión de posicionamiento en periodos bajos. Por no hablar del hecho de que cuanto más alto sea el periodo, más posibilidades hay de que se produzca una situación con múltiples extremos, en la que sólo un humano puede destruirla.
La magnetización funciona correctamente - en la proximidad del precio y usted lo sabe muy bien.
En cuarto lugar - usted se queja de que no es capaz de encontrar el extremo requerido con una simple función CopyRates(string symbol_name,ENUM_TIMEFRAMES timeframe,datetime start_time,datetime stop_time,MqlRates rates_array[]) en М1 timeframe.
Sí, esto es lo que se hace en MT5 en modo automático cuando se tiene acceso a M1 (esto está influenciado por Max bars en la configuración). Mire el tiempo del punto de anclaje del objeto después de su posicionamiento en Daily:
Y la imantación ha funcionado automáticamente y las fechas están correctamente fijadas al minuto más cercano.
Aquí están las instantáneas exactas en M1 (todo hecho automáticamente al crear una operación en Diario):
Este método fue el que resolvió fundamentalmente el problema del posicionamiento de los objetos por los extremos en los periodos superiores.
Así que escriba un sencillo script que ajuste esta coordenada. Yo, por ejemplo, trabajo en H4 y D1 y no me importan las diferencias de posición de los objetos en M1.
No creo que el terminal deba ser una especie de "monstruo" que pueda y haga de todo. Me imagino entonces su peso y sus frenos en un equipo más o menos débil.
Un lenguaje de programación interno adecuado es suficiente para eliminar la falta de funcionalidad del terminal.
Con un gran número de objetos en un gráfico (que mi indicador crea) sólo necesitamos un montón de recursos para ajustar todos ellos. En consecuencia, tendremos el mismo problema de falta de recursos.
En cuanto a quién necesita qué... Hay varias categorías de traders: Pipsers, Intraday traders, Mid-term traders, Investors... Para los operadores de Pips, por ejemplo, cada minuto, o incluso cada segundo, es precioso. Por ejemplo, cuando el mercado se desploma por alguna noticia, es demasiado brusco y frío, entonces tienen que sentarse en M1 y M5 con una red y atraparlo. Aquí es donde comienza la expansión de la conciencia, cuando te das cuenta de lo que significa la más mínima inexactitud...
Sí, esto se hace en MT5 en modo automático si tiene acceso a M1 (esto se ve afectado por las barras máximas en la configuración). Mire el tiempo del punto de anclaje del objeto después de posicionarlo en Diario: