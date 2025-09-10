Errores, fallos, preguntas - página 310
1. tomar la secuencia de comandos retorcidos al puesto y ejecutar en el gráfico. El script debe copiar un número determinado de barras y realizar el desenrollado de las 20 más antiguas.
Se utiliza esta forma (entiendo que no hay comprobaciones y todo tipo de trampas para los errores, pero aún así)
Así que con esos parámetros que he especificado (número de barras y M1) el script se ejecuta pero a veces se niega a funcionar NORMALMENTE. Ocurre a partir de un determinado número de barras (tengo más de 368700).
A 368800 devuelve muchas menos barras (pero siempre un número diferente - 368732 / 368735 / 368736 o algo por el estilo).
Pero no siempre funciona correctamente incluso a 360000, hubo casos en los que sólo copió 10000 barras.
2. La variante en la que se especifican dos fechas me chocó mucho. No sólo no aceptaba el 0 como primera fecha (lo que tiene sentido en mi opinión) sino que además copiaba hasta el 10000.
Aunque con 0 tan int como start_time es comprensible (tengo experiencia), todo es cuestión de sobrecarga de funciones y de que el compilador "no entiende" ciertas cosas. Pero por eso 10000 barras es una pregunta aparte que se llama "en un millón".
Las barras de 10000 minutos tal y como las entendemos no irán más allá de 2011, si entiendo bien, no irán más allá de febrero (y como queda claro por todo lo anterior al menos 360000 se cargan seguro).
PS
Al mismo tiempo, la velocidad de la normal y de la "buggy" (cuando el script copia sólo 10000 barras) difiere muchas veces.
PPS
Por favor, asegúrese de llevar ciertas secciones de la ayuda (o más bien sus ejemplos) a su conclusión lógica, para evitar la ambigüedad y otras situaciones "tontas".
Los cheques deben colocarse adicionalmente, etc. Además, en este caso no hay referencias cruzadas en las descripciones de los parámetros (al menos en timeframe) y no está claro qué tipo tienen start_time y start_pos. Supongo que la fecha (de lo contrario, ¿por qué el compilador jurar por 0 como start_time).
¿Es un error o mi falta de habilidad?
El gráfico da tirones al navegar desde la barra cero. He insertado a propósito resbalones entre la navegación y la actualización para resaltar el problema. Pero el fallo existe incluso sin resbalones. Resulta que ChartNavigate() primero mueve el gráfico a cero y luego lo vuelve a mover. Además, no lo hace siempre.
Al menos, el hecho de que el fallo no exista cada vez que se llama a ChartNavigate(), aparece cuando se ejecuta sin resbalones.
Pruebe el ejemplo de la rama La función ChartNavigate no funciona, Por favor, ayuda
Entonces, ¿qué hay en este ejemplo que sea tan fundamentalmente diferente de mi código?
Es que en tu código la navegación se llama una vez, mientras que yo necesito mantener el gráfico en la barra deseada todo el tiempo (independientemente de las acciones del usuario).
He probado tu ejemplo y he ejecutado mi código sin actualizar el gráfico (aunque es importante para mí porque el programa utiliza muchas transformaciones gráficas), pero tampoco ha funcionado. El idiota sigue siendo. Sigo navegando hasta el mismo punto, y luego navego hasta la barra de cero.
También me parece inaceptable el uso de la navegación desde la barra actual, porque el usuario puede mover el gráfico sin querer mientras el programa está en marcha.
¿Está la historia escondida?
